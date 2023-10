Verstappen: «Schade, dass es Didi nicht gesehen hat»

​Max Verstappen hat mit Rang 2 im Sprint von Katar seinen driten WM-Titel sichergestellt, am Sonntag gewann er den Grand Prix. Der Niederländer: «Ich bedaure nur, dass Didi Mateschitz das alles nicht sehen kann.»

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) gab dem Sender ServusTV in Losail ein exklusives Interview, das in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ausgestrahlt worden ist.

Zum Ablauf des Sprints von Katar auf dem Losail International Circuit sagt der 26-Jährige: «Es war ziemlich lebhaft, mit all diesen Safety Car-Phasen. Natürlich stand im Mittelpunkt, den Titelgewinn zu sichern, aber ich wollte den Sprint gewinnen. Hat nicht ganz geklappt.»

Nach Platz 2 hinter dem beachtlichen Oscar Piastri im McLaren war Verstappen im Gespräch mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali zu sehen. «Stefano hat nur gesagt – gratuliere, eine super Saison, erstklassig gefahren. Das hat mich gefreut.»

In den Stunden seines grössten Erfolgs denkt Max Verstappen an den im Oktober 2022 verstorbenen Visionär Dietrich Mateschitz, «Mr. Red Bull». Max sagt: «Wir machen das auch für ihn. Ich bedaure bei allem Erfolg nur, dass Didi Mateschitz das nicht sehen kann, dass er diese Dominanz nicht miterlebt. Es ist für mich noch immer sehr schwierig, über unseren Verlust zu sprechen.»



Verstappen denkt zurück an die Anfänge. «Für mich stehen zwei Themen im Mittelpunkt – Loyalität und Vertrauen. Das sind zwei ganz wichtige Eckpfeiler, dass wir so viele Rennen und anhaltend Weltmeisterschaften gewinnen können. Wir dürfen auf unsere Arbeit überaus stolz sein. Mir ist klar, so eine Saison gibt es in der Formel 1 nur ganz selten.»



Verstappen hat inzwischen 93 Trophäen entgegengenommen nach Formel-1-WM-Läufen, 49 Mal als Sieger, 28 Mal als Zweiter, 16 Mal als Drittplatzierter. Wo sind die eigentlich alle?



Max schmunzelt: «Sie sind ein wenig verteilt. Viele stehen bei mir zuhause in Monaco. Mein Vater hat aber auch ein paar und meine Mutter ebenfalls.»



Hand aufs Herz: An welchem Zeitpunkt der Saison hat Max daran zu glauben begonnen, dass er seinen Titel erfolgreich verteidigen und zum dritten Mal Weltmeister werden kann?



Verstappen: «Als ich in Miami von Startplatz 9 zum Sieg fahren konnte, wusste ich – wir haben ein Auto, das auf jeder Art von Strecke schnell ist. Aber dass mit Miami eine Serie von zehn Siegen in Folge kommen würde, das hätte ich nie erwartet.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5