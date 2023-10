McLaren bricht Reifenwechsel-Rekord: 1,80 Sekunden!

​Red Bull Racing hat 2022 zum fünften Mal den «DHL Fastest Pit Stop Award» gewonnen. Den Rekord für den schnellsten Reifenwechsel aber hält seit Katar 2023 McLaren – 1,80 Sekunden.

Neuer Rekord in der Formel 1: Die McLaren-Mechaniker fertigten Lando Norris in Runde 27 des Grossen Preises von Katar in sagenhaften 1,80 Sekunden ab, damit ist die Bestmarke von Red Bull Racing aus Brasilien 2019 gebrochen. Damals brauchten die RBR-Mechaniker für das Wechseln von vier Rädern am Auto von Max Verstappen 1,82 Sekunden.

Aber seit Anfang 2022 haben wir die grösseren und schwereren Niederquerschnittreifen in der Königsklasse, und es war darüber spekuliert worden, ob der Rekord von Red Bull Racing überhaupt zu knacken sei. Die Antwort kennen wir nun.

McLaren-CEO Zak Brown jubelt auf X (vormals Twitter): «Neuer Weltrekord! Das ist der Beweis für das unermüdliche Training und die harte Arbeit unserer fabelhaften Boxenmannschaft. Herzlichen Glückwunsch ans ganze Team.»

Red Bull Racing hat 2022 zum fünften Mal hintereinander den «DHL Fastest Pit Stop Award» erobert; eine Trophäe, die von Formel-1-Logistiker DHL für die schnellsten Boxenstopps übers ganze Jahr verliehen wird. Die RBR-Mannschaft liegt auch hier auf Kurs für die erfolgreiche Titelverteidigung.



Aber schon 2022 ging der schnellste Boxenstopp an McLaren, als der Wagen von Daniel Ricciardo in Mexiko in 1,98 Sekunden abgefertigt wurde.





Stand DHL Fastest Pit Stop Award 2023

1. Red Bull Racing 436 Punkte

2. Ferrari 360

3. McLaren 307

4. AlphaTauri 180

5. Alpine 168

6. Aston Martin 110

7. Mercedes 74

8. Williams 36

9. Alfa Romeo 34

10. Haas 12





DHL Fastest Pit Stop Award – alle Sieger

2015 Ferrari

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing

2021 Red Bull Racing

2022 Red Bull Racing