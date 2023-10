Lewis Hamilton: «Jetzt kommt es auf Sergio Pérez an»

​Zu Beginn der Saison war Sergio Pérez im Auto von Red Bull Racing stark unterwegs, und Lewis Hamilton tat sich im Mercedes schwer. Dann aber rutschte der Mexikaner in die Krise. Lewis Hamilton wittert WM-Rang 2.

Im Frühling 2023 zeigte der Mexikaner Sergio Pérez eine sehr gute Form: Er gewann die Grossen Preis von Saudi-Arabien und Aserbaidschan, er triumphierte auch beim Sprint in Baku, dazu wurde er beim WM-Auftakt in Bahrain Zweiter. Aber dann kam Miami.

In Florida wurde Sergio Pérez, der die Pole-Position erobert hatte, von Max Verstappen regelrecht gedemütigt: Der Niederländer preschte von Startplatz 9 zum Sieg, und für Pérez begann eine Serie von teilweise miserablen Leistungen in den Qualifyings und in den Rennen.

Im besten Auto des Feldes müsste Pérez theoretisch in fast jedem Rennen auf dem Podest stehen. Aber in den vergangenen drei Läufen ist ihm das kein einziges Mal gelungen. Und so wittert sein Verfolger Lewis Hamilton eine Chance auf den zweiten WM-Schlussrang hinter Weltmeister Max Verstappen.

In Katar stolperte Hamilton kurz nach dem Start ausgerechnet über seinen Stallgefährten George Russell. Sehr ärgerlich, denn der Mercedes war schnell genug, um locker unter die besten Fünf zu fahren. Gleichzeitig hatte Pérez wieder mal einen schlechten Tag. Hamilton verpasste die Möglichkeit, seinen Rückstand von dreissig Punkten auf «Checo» zu verringern.



Aber der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton gibt so schnell nicht auf. Am GP-Wochenende auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin (Texas) wird Mercedes einen neuen Unterboden an den Autos von Hamilton und Russell haben, ab Freitag, 20. Oktober im Training zum Grossen Preis der USA.



Hamilton sagt: «Auf dem Papier müsste Checo zu einem einfachen zweiten WM-Schlussrang kommen. Ob ich noch an ihn herankomme, wir vor allem auf ihn und seine Leistungen ankommen.»



«Was uns angeht, so bin ich stolz darauf, dass wir im Laufe des Jahres stärker geworden sind, und in den meisten Rennen war ich mit meiner Leistung ganz zufrieden. Wir liegen auf dem zweiten Platz im Konstrukteurs-Platz, und den wollen wir halten. Aber ganz ehrlich – ich rechne mir schon noch Chancen auch, diesen zweiten Platz in der Fahrer-WM zu schnappen.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5