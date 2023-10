Fernando Alonso in Katar: Im Aston Martin gepeinigt

​Der Spanier Fernando Alonso ist nun wirklich kein Jammerlappen, aber im Grossen Preis von Katar meldete sich der Champion am Funk: «Der Sitz hier ist unglaublich heiss, könnt ihr da nicht etwas machen?»

Hitze und Luftfeuchtigkeit machten den WM-Lauf von Katar auf dem Losail International Circuit «zu einem der härtesten Grands Prix, die ich je erlebt habe», so Weltmeister Max Verstappen, «mindestens so übel wie Malaysia, Singapur oder Miami.»

Fernando Alonso gilt als harter Hund, austrainiert bis in die letzte Faser seines Körpers. Umso erstaunlicher, wie sich der 32-fache GP-Sieger im Katar-GP am Funk meldete.

«Der Sitz hier ist unglaublich heiss, als würde er brennen. Könnt ihr da nicht etwas machen? Schüttet mir beim Boxenstopp ein Kübel Wasser ins Cockpit oder so.» Die erste Wortmeldung kam in Runde 15.

Ein Kübel Wasser ist bei einem Hybrid-Rennwagen natürlich kein Thema, also musste sich der Asturier durchbeissen und wurde am Ende Sechster.

Aber wieso wurde der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 im Aston Martin regelrecht gar gekocht? Teamchef Mike Krack nach dem Hitzerennen: «Das ist bei uns kein neues Problem, wir hatten das schon bei anderen Rennen, wie etwa in Singapur, vor allem auf der rechten Seite des Sitzes.»



«Aber in Katar waren die Verhältnisse extremer als in Singapur. Neben und unter der Sitzschale des Fahrers befinden sich elektronische Steuereinheiten und Hydraulikleitungen, und die werden alle heiss. Wir versuchen, so gut es geht, den Sitz abzuschirmen. Ideal wäre eine Kühlung, aber das würde mehr Gewicht bedeuten. Wir arbeiten anhaltend daran, dass es für die Fahrer weniger unangenehm ist.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5