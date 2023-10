Belgien-GP: Formel-1-Vertrag um ein Jahr verlängert

Eigentlich wollte Melchior Wathelet, Präsident des Circuit de Spa-Francorchamps, den Vertrag für die GP-Ausrichtung bis mindestens 2026 verlängern. Vorerst wurde das Abkommen aber nur um ein Jahr verlängert.

Die Formel 1 erfreut sich nicht nur bei den Fans grosser Beliebtheit. Auch bei den potenziellen Gastgebern besteht spätestens seit dem Erfolg der Netflix-Doku «Drive to Survive» wieder reges Interesse an einem Platz im WM-Kalender. Die Angebote sind verlockend, und entsprechend unsicher ist der Verbleib jener GP-Kurse im WM-Kalender, die nicht so tief in die Tasche greifen.

Das haben in den letzten Jahren auch die Verantwortlichen des Circuit de Spa-Francorchamps zu spüren bekommen. Immer wieder wurde die Zukunft des Rennens in Frage gestellt. Doch der Vertrag für die GP-Ausrichtung wurde schliesslich bis Ende 2024 verlängert. Nun haben die Formel-1-Verantwortlichen das Abkommen bis Ende 2025 erweitert.

Eigentlich wollte Melchior Wathelet, Präsident des belgischen Traditionskurses, den Verbleib im WM-Kalender bis mindestens Ende 2026 sichern. Trotzdem ist die Freude über die Verlängerung gross, die nicht zuletzt auch wegen der Investitionen in die Infrastruktur in den vergangenen Jahren möglich wurde.

So wurde die Zuschauerkapazität mit zwei neuen Tribünen um 10.000 Besucher erhöht, ausserdem wurde das Entertainment-Angebot rund um den Grand Prix ausgebaut. Das wirkte sich positiv auf die Zuschauerzahlen aus. In diesem Jahr zählten die GP-Verantwortlichen 380.000 Besucher während des gesamten Rennwochenendes, das sind 20.000 Fans mehr als noch 2022.

«Der Rundkurs von Spa gehörte schon in der ersten WM-Saison der Formel 1 zum Kalender», erklärt Formel-1-CEO Stefano Domenicali mit Blick auf die illustre Geschichte der Strecke, auf der bisher 56 Grands Prix ausgetragen wurden. «Die Fans und Fahrer lieben diesen Rundkurs gleichermassen, deshalb freut es mich, die Vertragsverlängerung bis und mit 2025 bestätigen zu können», fügt er an.

Und der Italiener betont: «Der Veranstalter hat in den jüngsten Jahren grosse Anstrengungen unternommen, um das Fan-Erlebnis und die Infrastruktur zu verbessern und alle Beteiligten arbeiten weiterhin hart daran, aufregende und sichere Rennen zu garantieren.»

