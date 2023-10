Jacques Villeneuve: «Ich bewundere Fernando Alonso»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso stellte in Katar seinen Kampfgeist unter Beweis. Der zweifache Weltmeister kommt damit nicht nur bei den GP-Fans gut an. Auch Jacques Villeneuve findet nette Worte für den Spanier.

In Katar brannte Fernando Alonso buchstäblich der Hintern: Sein Autositz wurde immer heisser und bereits in der 15. Rennrunde meldete er sich diesbezüglich über Funk an sein Aston Martin Team. Dieses konnte nichts dagegen machen und der Spanier fand sich mit seiner schwierigen Lage ab und fuhr am Ende den sechsten Platz nach Hause.

Damit bewies der zweifache Weltmeister einmal mehr, dass er über viel Kampfgeist verfügt. Dafür lieben ihn seine Fans – und die Experten bewundern ihn. Auch Jacques Villeneuve hat viel Lob für Alonso übrig. Im Gespräch mit der «Gazzetta dello Sport» sagte der Weltmeister von 1997’: «Ich bewundere Fernando Alonso, weil er so erfolgshungrig ist. Das macht einen grossartigen Fahrer aus.»

Und der Kanadier erklärte: «Ich würde die Kinder, die sich wünschen, Racer zu werden, fragen: ‚Willst du das wegen deiner Leidenschaft oder weil du wie Daniel Ricciardo sein und in Werbespots dein Lächeln zur Schau tragen willst?‘»

Ein dickes Lob hatte Villeneuve auch für Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der in Katar seinen dritten Titelgewinn in Folge feiern durfte. Der 52-Jährige erklärte: «Es ist falsch, wenn man behauptet, das Red Bull Racing Team sei unschlagbar. Der Unschlagbare ist Verstappen. Seine Stärke ist, dass er nie ein Kind war, selbst als Knirps war er schon sehr reif. Er wurde von einem sehr strengen Vater zum Champion geformt. Und die Wahrheit ist, dass Max heutzutage keine einzige Schwäche hat.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5