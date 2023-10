Daniel Ricciardo: Formel-1-Comeback in Nashville 13.10.2023 - 16:44 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo freut sich auf seinen Einsatz beim Red Bull Showrun in Nashville

Die Formel-1-Stars sind erst nächste Woche in Austin auf dem Circuit of the Americas im Einsatz. Daniel Ricciardo gibt sein Comeback im GP-Auto aber bereits in dieser Woche – im Rahmen eines Showruns in Nashville.