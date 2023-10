Lance Stroll: Schriftliche Verwarnung wegen Katar

Weil sich Lance Stroll nach seinem schwachen Qualifying in Katar schlecht verhalten hat, musste er sich vor dem Compliance-Beauftragten der FIA erklären. Er hat sich entschuldigt und wurde schriftlich verwarnt.

Die letzte Punktefahrt von Lance Stroll ist schon eine ganze Weile her: Der Aston Martin-Pilot schaffte es zuletzt im Belgien-GP am 30. Juli in die Top-10. Allerdings fiel seine Punkteausbeute mit zwei Zählern für den neunten Rang vergleichsweise bescheiden aus. Denn sein Teamkollege Fernando Alonso schaffte es als Fünfter ins Ziel und erntete dafür zehn WM-Zähler.

Der zweifache Champion konnte in den folgenden fünf Rennwochenenden 34 weitere Punkte sammeln. Bei Stroll musste im Qualifying von Singapur hingegen einen harten Crash einstecken, nach dem er die Teilnahme am Flutlicht-Rennen auf dem Strassenkurs absagen musste. Auch in Japan und Katar liefen die Abschlusstrainings nicht nach Wunsch.

Deshalb liegen die Nerven blank. Stroll reagierte nach der Zeitenjagd auf dem Wüstenkurs sichtlich frustriert, pfefferte sein Lenkrad in der Box aus dem Cockpit und schubste seinen Trainer Henry Howe weg, der ihn beruhigen wollte. Das alles geschah vor laufender Kamera. Später stellte er sich den Fragen der Medien, blieb dabei aber noch einsilbiger als gewohnt und benutzte ein Fluchwort.

Dies Rief den Compliance-Beauftragten des Autosport-Weltverbandes FIA auf den Plan. Denn Artikel 12.2.1c des so genannten Sportkodex besagt, dass ein WM-Teilnehmer bestraft werden kann, wenn er sich «betrügerisch oder auf eine Art und Weise verhält, die dem Sportsgeist widerspricht oder nicht im Sinne des Sports ist».

Wir erinnern uns: Der aktuelle Weltmeister Max Verstappen wurde genau wegen dieser Regel nach dem Interlagos-Rennen von 2018 bestraft, weil er seinen Rivalen Esteban Ocon geschubst hatte. Der Red Bull Racing-Star wurde dazu verdonnert, zwei Tage gemeinnützige Arbeit zu leisten.

Die Strafe für Stroll fiel vergleichsweise milde aus – auch weil er sich für sein Fehlverhalten entschuldigt hat. Der Compliance-Beauftragte der FIA nahm die Entschuldigung zur Kenntnis und erteilte ihm eine schriftliche Verwarnung, in der er noch einmal an seine Pflichten als WM-Teilnehmer erinnert wurde. Die FIA betonte bei der Bestätigung des Urteils, dass man jegliches Fehlverhalten nicht toleriere.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5