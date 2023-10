Sebastian Vettel: Comeback nicht ausgeschlossen?

Nicht einmal ein Jahr ist vergangen, seit sich Sebastian Vettel aus der Formel 1 verabschiedet hat. Der vierfache Weltmeister geniesst die neu gewonnene Freiheit, schliesst aber ein Rennstrecken-Comeback nicht aus.

Mit Sebastian Vettel verabschiedete sich nach dem Saisonfinale 2022 in Abu Dhabi ein ganz Grosser aus der Formel 1. Der Heppenheimer hatte in der Königsklasse viele Erfolge gefeiert und das Geschehen zeitweise dominiert. Vier WM-Titel eroberte er zwischen 2010 und 2013, 53 GP-Siege durfte er während seiner Karriere feiern, 122 Mal stand er auf dem Podest.

Seither geniesst der vierfache Champion hauptsächlich die Zeit mit seiner Familie. Ganz aufs Rennfahren verzichtete er aber nicht, so nahm er etwa im Januar am Spass-Wettbewerb «Race of Champions» teil. Zudem gab er im vergangenen Monat im Rahmen eines Showruns im Formel-1-Renner RB7 von 2011 auf der Nordschleife des Nürburgrings Gas.

Zuletzt stattete er der Formel 1 in Suzuka einen Besuch ab, um die Werbetrommel für sein Projekt «Racing for Biodiversity» zu rühren. Für jedes Team wurde neben der zweiten Kurve der japanischen Traditionsstrecke ein Insektenhotel aufgebaut, dazu ein weiteres als «Vorbild-Modell», wie er betonte. Dabei nahm er auch zu den Gerüchten Stellung, er werde im nächsten Jahr in Le Mans für das britische Jota-Team starten.

«Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf. Ich habe ja noch Zeit, mich zu entscheiden», erklärte er gegenüber dem Kollegen von «Auto, Motor und Sport». Und er betonte in Japan: «Wenn ich irgendwann zum Schluss kommen sollte, dass es ohne Rennfahren nicht geht, dann werde ich wieder fahren.»

Zu den Kollegen der «Deutschen Presse-Agentur» sagte der 36-Jährige, als er auf ein mögliches Motorsport-Comeback angesprochen wurde: «So etwas kann man nie ausschliessen, aber irgendwann ist die Zeit vorbei. Mein Alter war nicht das Thema und es war meine Entscheidung, den Schlussstrich zu ziehen. Aber ich habe ihn nicht gezogen, um ihn ein Jahr später wieder aufzuheben.»

«Ich habe das Privileg, mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern zu verbringen, das hat Priorität. So wie ich die Welt in den letzten Jahren wieder neu entdeckt habe, so ist die Formel 1, so gross sie auch sein mag, doch immer kleiner geworden», fügte der GP-Veteran an.

