Lando Norris: Erinnerung an Valentino Rossis Duelle

Dass McLaren-Star Lando Norris in der Formel 1 mitfährt, liegt auch an Valentino Rossi. Der neunfache Motorrad-Weltmeister hat den Briten in jungen Jahren mit dem Rennsport-Virus angesteckt.

Dass Lando Norris ein grosser Fan von Valentino Rossi ist, betont der McLaren-Star immer wieder gerne. Der Brite besuchte die MotoGP auch und traf den neunfachen Motorrad-Weltmeister, der sich mittlerweile aus der MotoGP verabschiedet hat, seitdem aber auf vier Rädern in einem GP-Auto Gas gibt.

«Es war wirklich cool, Valentino zu treffen», schreibt der Formel-1-Star in seiner Kolumne auf «Formula1.com». «Ich war hauptsächlich dort, um ihn zu treffen, und es war eine Ehre.»

«Er war derjenige, zu dem ich aufgeschaut habe und der mich überhaupt erst zum Rennsport gebracht hat. Wer weiß, vielleicht wäre ich gar nicht zum Motorsport gekommen, wenn ich Valentinos Karriere nicht mitverfolgt und mich dann für Motorräder interessiert hätte, oder vielleicht hätte sich dieses Interesse verzögert», erklärt Norris.

Und der 23-Jährige erzählt: «Seit diesem Treffen sind wir in Kontakt geblieben. Ich habe einen Freund, Thierry Vermeulen, der in der GT World Challenge Europe fährt - das ist die Serie, in der Valentino seit seinem Wechsel zum Vollzeit-Motorsport im Jahr 2022 antritt. Valentino hat mir nach dem Podium in Singapur eine SMS geschickt, um mir zu gratulieren, und wir reden immer noch ab und zu miteinander.»

«Wir würden gerne etwas zusammen machen. Es ist nur so, wenn ich beschäftigt bin, ist er es nicht, und wenn ich nicht beschäftigt bin, hat er zu tun! Im Moment ist es ziemlich schwierig, etwas zu unternehmen, aber in Zukunft würden wir das auf jeden Fall gerne tun», betont Norris, der Rossis Karriere in der MotoGP bereits in jungen Jahren mitverfolgte.

Zwei Duelle sind dem McLaren-Piloten dabei besonders in Erinnerung geblieben: «Valentino hatte viele tolle Duelle und Rivalitäten und die zwei besten Zweikämpfe sind mir in Erinnerung geblieben. Der eine war in Laguna Seca gegen Casey Stoner, als er ihn in der Corkscrew-Kurve im Dreck überholte. Und das andere Duell war in Barcelona gegen Jorge Lorenzo, als Valentino in der letzten Kurve überholte. Das war einer der coolsten Augenblicke überhaupt!»