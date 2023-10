Mercedes: Titelfeier dank Kimi aus Italien

Andrea Kimi Antonelli sicherte sich in Zandvoort den Titel in der Formula Regional European Championship

In der Formel 1 muss sich das Mercedes-Team in diesem Jahr mit dem Kampf um den 2. WM-Rang begnügen. Besser läuft es für den Nachwuchs: Mercedes-Junior Andrea Kimi Antonelli hat seinen 2. Titel in diesem Jahr erobert.

Andrea Kimi Antonelli ist nicht zu stoppen: Der erst 17-jährige Italiener aus dem Nachwuchskader von Mercedes hat am Sonntag seinen zweiten Titel in diesem Jahr eingefahren. Nachdem er sich bereits in der Formula Regional Middle East Championship zum Meister gekrönt hatte, wiederholte er dieses Kunststück in der Formula Regional European Championship.

Damit schaffte es Antonelli, die hohen Erwartungen zu erfüllen, die er im Vorjahr mit den Gesamtsiegen in der4 italienischen und der deutschen Formel 4 geweckt hatte. Den jüngsten Titel fuhr er in meisterlicher Manier ein. Nachdem er das erste Rennen des Zandvoort-Wochenendes als Zweiter beendet hatte, musste er den zweiten Lauf von Platz 8 in Angriff nehmen.

Das Talent aus dem Prema Racing Team brauchte nicht einmal drei Runden, um sich an die Spitze zu setzen. Danach war ihm der Sieg nicht zu nehmen, auch nach einer roten Flagge nutzte er den Restart, um gleich wegzuziehen. Damit durfte er sich die Titelkrone noch vor dem Saisonfinale auf dem Hockenheimring aufsetzen.

«Es fühlt sich super an, Meister zu sein. Es war eine lange Saison und ein harter Kampf. Wir hatten nicht den besten Start, aber wir konnten stark zurückschlagen. Das verdanke ich dem Team, das sehr hart gearbeitet und tolle Arbeit geleistet hat. Es ist auch fantastisch, dass ich den Titel mit einem Sieg holen konnte», schwärmte der Rennfahrer aus Bologna hinterher.

Antonelli gestand auch: «Nachdem die Zielflagge gefallen war, kamen mir die Tränen.» Und er kündigte an: «Nun konzentrieren wir uns ganz auf das Finale in Hockenheim, in dem es um den Team-Titel geht. Und wir wollen diese Saison mit einem weiteren Highlight abschliessen.»