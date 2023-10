Daniel Ricciardo in Nashville: «Alles, was ich liebe»

Scott Speed gab in einem Rallye-Auto von Subaru Gas

Vor seinem Formel-1-Comeback liess sich Daniel Ricciardo bei einem Red Bull Showrun in Nashville feiern. Der achtfache GP-Sieger war genauso begeistert wie die Fans, die das Spektakel live mitverfolgten.

Der erste Red Bull Showrun in Nashville war ein voller Erfolg: Mehr als 30.000 Fans fanden sich am Lower Broadway ein, um sich eine Show mit rauchenden Reifen und heulenden Motoren aus nächster nähe anzusehen. Das Highlight im Programm lieferte Daniel Ricciardo ab. Der AlphaTauri-Pilot, der sich mit seinen Demo-Fahrten aus der Verletzungspause zurückmeldete, gab im RB7 von 2011 Gas und begeisterte die Massen.

Der Australier genoss es sichtlich, wieder in ein Formel-1-Cockpit zurückzukehren, nachdem er sich wegen seines Trainingsunfalls von Zandvoort, bei dem er sich mehrere Brüche in der linken Hand zugezogen hatte, lange mit der Zuschauerrolle hatte begnügen müssen. «Das war ziemlich wild», schwärmte er nach dem Einsatz. «Der Broadway ist normalerweise schon sehr wild, und heute ganz besonders! Es sind viele Fans gekommen und es war grossartig, ihnen eine Show zu bieten.»

Eine grossartige Show lieferte er schon am Abend vor dem Showrun im «Dierks Bentley’s Whiskey Row», wo er im Rahmen seiner eigenen Honky-Tonk-Veranstaltung eine Country-Karaoke-Show zum Besten gab. «Das ist alles, was ich liebe – Honky Tonks und Live-Musik», freute sich der Formel-1-Star, der eine handbemalte Gitarre und Cowboy-Stiefel mit seinem Namen und Spitznamen überreicht bekam.

Neben Ricciardo versetzten auch der ehemalige GP-Pilot Scott Speed und Stunt-Ass Aaron Colton die Zuschauer in Staunen. Ersterer war in einem Rallye-Auto von Subaru unterwegs und zeigte dem Publikum, was man damit anstellen kann. Colton gab sein Können auf dem Stunt-Bike zum Besten.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5