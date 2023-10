Logan Sargeant: «Meine Gesundheit geht vor»

Logan Sargeant will in Austin «wieder voll durchstarten»

Im Katar-GP hat Logan Sargeant seinen Williams nach 40 von 57 Runden abgestellt, weil er nicht mehr weiterfahren konnte. Nach seiner Aufgabe beteuerte der Amerikaner: «Das war das Letzte, was ich wollte.»

Der Katar-GP hat die Formel-1-Stars bis an ihre Grenzen gefordert, im Fall von Logan Sargeant sogar darüber hinaus. Der Williams-Pilot kämpfte derart mit den heissen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit, dass er sein GP-Auto nach 40 von 57 Runden an der Box abstellte. «Es geht nicht mehr, ich muss aufhören», stöhnte er zuvor am Funk.

Der Amerikaner schaffte es nur mit Hilfe aus dem Auto, die Untersuchung nach der Aufgabe offenbarte, dass er dehydriert war. Das lag auch an seiner Verfassung vor dem Start des Rennwochenendes in der Wüste. Denn Sargeant kämpfte die ganze Woche schon mit grippeähnlichen Symptomen, wie das Williams-Team mitteilte.

«Die Hauptsache ist, dass Alex und ich beide okay sind», erklärte der 22-Jährige. «Ich habe mich die ganze Woche über unwohl gefühlt, was durch die Dehydrierung bei dieser Hitze nicht gerade hilfreich war. Das Letzte, was ich tun wollte, war, das Auto abzustellen, aber meine Gesundheit geht vor. Es tut mir leid für das Team, dass ich die Zielflagge nicht gesehen habe.»

«Sie haben das ganze Wochenende über unter diesen intensiven Bedingungen einen unglaublichen Job gemacht», lobte Sargeant seine Mannschaft. Und er versprach: «Ich werde die nächste Woche nutzen, um mich vollständig zu erholen und dann in Austin wieder voll durchzustarten. Ich freue mich sehr darauf.»

