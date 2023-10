Premiere im November: BrawnGP-Doku Mit Keanu Reeves

Die Formel-1-Fans dürfen sich freuen: Am 15. November feiert die Dokumentation «Brawn: The Impossible Formula 1 Story» auf Disney+ Premiere. Die vierteilige Doku wird von Hollywood-Star Keanu Reeves präsentiert.

Vor der Formel-1-Saison von 2009 hätte wohl keiner mit einem Titelgewinn des kleinen BrawnGP Teams gerechnet. Denn der Rennstall, der nach dem Rückzug von Honda nach der Saison 2008 aus dem japanischen Werksteam hervorging und unter dem Namen BrawnGP in der Formel 1 antrat, war alles andere als ein WM-Favorit – auch wenn Arbeit am 2009er-Auto bereits zu Honda-Zeiten begann. Doch der mässige Erfolg des Werksteams in der Zeit vor dem Ausstieg schürte keine grossen Hoffnungen auf Spitzenplätze.

Doch mit Jenson Button schaffte es der langjährige Ferrari-Teamchef Ross Brawn ein wahres Formel-1-Märchen und durfte am ende den Gesamtsieg in der Fahrer- und Teamwertung bejubeln. Button war für sechs der acht Saisonsiege verantwortlich, die der Rennstall feiern durfte, die anderen beiden ersten Plätze fuhr sein damaliger Teamkollege Rubens Barrichello ein.

In der vierteiligen Disney+-Doku «Brawn: The Impossible Formula 1 Story» wird die unerwartete Erfolgsgeschichte noch einmal erzählt. Zu Wort kommen in Interviews die Hauptakteure der damaligen Saison, darunter auch die BrawnGP-Fahrer, Technikchef Nick Fry und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, der damals mit seiner Mannschaft der Hauptgegner von Brawn war.

Disney verspricht einen exklusiven Blick hinter die Kulissen, mit vielen Einblicken, die noch nie öffentlich gezeigt wurden. Präsentiert wird das Ganze von Hollywood-Star Keanu Reeves, der zusammen mit dem dreifachen BAFTA-Preisträger Neil Duncanson auch als ausführender Produzent fungiert. Lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden, denn der Veröffentlichungstermin ist bereits für den nächsten Monat angesetzt: Am 15. November feiert die von «North One» produzierte Dokumentation mit Starbesetzung auf Disney+ Premiere.

