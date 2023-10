Lewis Hamilton: «Ich konstruiere das Auto nicht»

Lewis Hamilton sagt über die Mercedes-Ingenieure: «Wir müssen die Jungs das machen lassen, was sie am besten können»

Lewis Hamilton ist sich sicher: Das Problem mit dem Porpoising wird Mercedes noch bis zum Saisonende begleiten. Mit Blick auf 2024 ist er zuversichtlich. Und er weiss, wie er dem Team am besten helfen kann.

Die Einführung der neuen Formel-1-Fahrzeuggeneration zum Saisonstart 2022 brachte ein unerwartetes Problem mit sich: Die Flügelautos reagieren sehr sensibel auf die Veränderung des Bodenabstands und das kann zum Phänomen des «porpoising» oder «bouncing» führen, das die Autos auf den Geraden «hüpfen» lässt.

Die Regelhüter reagierten mit Massnahmen, doch ganz konnte das Phänomen nicht aus der Welt geschafft werden. Und Lewis Hamilton ist sich sicher, dass er in seinem Dienstfahrzeug bis zum Ende der Saison damit zu kämpfen haben wird. In Katar erklärte er: «Das Bouncing wird uns bis zum Saisonende begleiten.» Immerhin: «Es tritt nur in manchen Rennen auf und ist nicht annähernd so schlimm wie im vergangenen Jahr», tröstete er sich.

Und der siebenfache Weltmeister erklärte: «Aber ich bin zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr nicht mehr auftreten wird.» Er selbst könne in dieser Hinsicht zwar nicht viel unternehmen, betonte er: «Ich konstruiere und baue das Auto ja nicht, und ich kann mich nicht an den Computer setzen und den Ingenieuren helfen, die Verbesserungen zu erzielen. Das Beste, was ich tun kann, ist die beste Leistung an den Rennwochenenden zu erbringen.»

Er sei bei vielen Meetings im Formel-1-Werk in Brackley dabei, genauso wie sein Teamkollege George Russell, verriet Hamilton. «Wir haben nun einen besseren Arbeitsprozess denn je und George und ich bringen uns stärker ein. Wir sind oft bei den Meetings im Werk dabei und können deshalb auf die Fragen jener Ingenieure eingehen, die nicht zu den Grands Prix reisen. Wir werden das weiterhin machen und bis zum Saisonende unser Bestes auf der Strecke geben. Danach müssen wir die Jungs das machen lassen, was sie am besten können.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5