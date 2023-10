Nico Hülkenberg: Hohe Erwartungen an Haas-Upgrade

Pünktlich zum Heimrennen in Austin gibt es von Haas ein Upgrade, das die Leistung des GP-Renners aus dem US-Rennstall verbessern soll. Nico Hülkenberg hofft auf einen grossen Schritt nach vorne.

In Austin hat Nico Hülkenberg schon acht Grands Prix bestritten, in diesem Jahr tritt er aber erstmals für ein US-Team auf dem Circuit of the Americas an. «Das Rennen in Miami war schon eine Art Heimrennen und die GP-Woche war da schon sehr arbeitsreich. Ich erwarte, dass es in Austin ähnlich sein wird», sagt der Deutsche, der überzeugt ist: «Die Fans sorgen dafür, dass dieses Rennen einzigartig ist.»

Und angesichts der Popularität, die vor allem sein Teamchef Günther Steiner bei den Anhängern geniesst, fügt Hülkenberg an: «Sie sind unglaublich enthusiastisch und viele sind durch die Netflix-Doku ‚Drive to Survive‘ Fans geworden. Ich erwarte also viele Haas-Fans, oder zumindest viele Günther-Steiener-T-Shirts.»

Die Vorfreude ist aber vor allem wegen des umfangreichen Upgrades gross, das Haas in Austin auf die Strecke bringt. Dazu erklärt der Emmericher: «Wir haben das Update sehnlichst erwartet, denn es hat lange auf sich warten lassen und soll die Leistung und die Charakteristik unseres Autos verbessern und helfen, die Schwächen auszumerzen.»

«Es geht darum, den Reifenverschleiss, die Konstanz und die Leistung zu verbessern», zählt der 36-Jährige auf, und ergänzt: «Seitdem die Saison angefangen hat, geben Kevin Magnussen und ich den Ingenieuren und Konstrukteuren Feedback und ich hoffe, dass wir einen grossen Schritt nach vorne machen können. Es geht auch darum, eine Entwicklungsrichtung für das nächste Jahr einzuschlagen.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5