Hamilton: Andretti? «Neues Team muss vielfältig sein»

Lewis Hamilton hat nichts gegen ein neues Team in der Formel 1. Der Ex-Weltmeister glaubt aber, dass die Königsklasse damit Chancen nutzen muss.

Lewis Hamilton spricht sich für Andretti als neues Formel-1-Team aus. Was nicht nur etwas mit Andretti zu tun hat, sondern vor allem auch mit den Möglichkeiten, die der Einstieg mit sich bringt. Denn klar: Eine neue Mannschaft bedeutet auch mehr Autos im Feld.

Aber eben auch die Chance, neue Wege zu gehen. Sprich: vielfältiger zu sein.

«Aus der Sicht eines Fahrers ist es aufregend, potenziell mehr Autos zu sehen. Und dann die Idee eines 11. Teams - wir haben über 2000 Leute in unserem Team, das ist eine riesige Anzahl von Jobs. Aber wir müssen sicherstellen, dass die Kriterien, die ziemlich streng sind, auch wirklich eingehalten werden», sagte Hamilton.

Hamilton hat das Gefühl, «dass wir die Kriterien ändern und sicherstellen müssen, dass es eine Möglichkeit gibt, wirklich etwas zu bewirken, und dass ein neues Team vielfältig sein muss. Und es muss von der Spitze her vielfältig sein. Im Moment sind es nur weiße Besitzer. Es gibt einen echten Mangel an Vielfalt von oben nach unten. Es ist alles männlich und das muss sich ändern.»

Hamilton betonte, dass er voll und ganz hinter F1-CEO Stefano Domenicali stehe und dass niemand besser geeignet sei, die Formel 1 in eine vielfältigere Zukuft zu führen.

«Ich habe wirklich 100-prozentiges Vertrauen in Stefano, den ich schon sehr, sehr lange kenne", sagte Hamilton: «Was er an der Spitze macht, kann niemand besser machen als er. Ich weiß, dass er die richtige Entscheidung für die Zukunft treffen wird. Er ist ein Rennfahrer und setzt sich leidenschaftlich für das Wachstum des Sports ein. Deshalb bin ich froh, dass ich es in seine fähigen Hände legen kann.»

