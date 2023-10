Zukunft von Sargeant: Wann entscheidet sich Williams?

Die Zukunft von Logan Sargeant bei Williams ist weiterhin offen, dem Rookie unterliefen zuletzt immer wieder Fehler. Deshalb wird er sich noch gedulden müssen.

Irgendwann hatten Günther Steiner und Gene Haas genug: Die teuren Unfälle waren am Ende das entscheidende Ausschlusskriterium für Mick Schumacher bei dem US-Rennstall. Schumacher hatte 2022 ein bisschen zu viel teuren Schrott produziert, weshalb sein Vertrag nicht verlängert wurde. Schumacher wurde für seine Crashes immer wieder öffentlich kritisiert.

Dass es auch anders geht, beweist der Traditionsrennstall Williams. Dort stärkt Teamchef James Vowles seinem Rookie Logan Sargeant den Rücken, obwohl auch er oft neben der Strecke unterwegs ist.

Der US-Amerikaner wackelt in seinem ersten Jahr in der Formel 1 bedenklich, seine Situation erinnert stark an Schumachers Probleme aus dem Vorjahr. Der große Unterschied: Sargeant wird verbal stets aufgebaut und gestützt, auch öffentlich.

Eine Entscheidung muss der Rennstall trotzdem irgendwann treffen – und Vowles legt nun einen Zeitpunkt fest. Die US-Rennen in Austin oder Las Vegas werden es nicht sein.

«Ich vermute, dass es bis zum Ende der Saison dauern wird», sagte Vowles. «Wir haben uns bereits auf eine Richtung festgelegt, in die wir gehen, und er hat sich Ziele gesetzt, und es wäre falsch, dieser Entscheidung nicht zu folgen.»

Vowles verriet zudem, dass er davon ausgeht, dass sich Sargeants Frust schon vor längerer Zeit aufgebaut hat. «Ich denke, dass die Frustration bei ihm schon seit vielen Monaten vorhanden ist», sagte er.

Beginnend beim Auftakt der Saison. «Er ging nach Bahrain - was wahrscheinlich das Schlimmste ist, was passieren kann - er ging nach Bahrain und war so schnell wie Lando Norris in Q1, und er dachte, dass die Herausforderung, die vor ihm liegt, vielleicht nicht so groß ist, wie sie wirklich ist.»

Hinzu kam, dass sich Teamkollege Alex Albon sich im Laufe der Saison weiterentwickelte, «und der Rückstand wurde immer größer, denn der Fahrer ist jetzt frustriert, weil er mit seinen normalen Werkzeugen nicht mehr die Qualität der Rundenzeiten erreicht, die er vorher hatte», so Vowles.

«Er weiß, wie man gewinnt. Er hat in der Formel 3 gewonnen, er hat in der Formel 2 gewonnen, aber wenn er das jetzt in der Formel 1 anwendet und dann keine Ergebnisse erzielt, entsteht mehr und mehr Frustration. Das endet dann im Grunde genommen mit Überfahren. Das ist der Punkt, an dem man zurückstecken muss», so Vowles.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5