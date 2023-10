USA-GP im TV: Das nächste Sprint-Wochenende wartet

Am Wochenende macht die Formel 1 Station in den USA. In Austin wartet das nächste Sprint-Rennwochenende. Wir haben viele weitere Infos und die TV-Zeiten.

Der Circuit of the Americas ist aufgrund von Bodenabsenkungen eine der holprigsten Strecken des Jahres.

Die Bodenwellen verändern sich von Jahr zu Jahr. Die Strecke wird regelmäßig abgeschliffen und neu asphaltiert, um diese Herausforderungen zu minimieren.

Mehrere Kurven auf dem COTA wurden von ikonischen Kurven europäischer Strecken inspiriert.

Dazu gehören die Kurven 3 bis 6, die dem Maggotts- und Becketts-Abschnitt in Silverstone nachempfunden sind. Die Kurven 12 bis 15 sind an den Stadionabschnitt in Hockenheim angelehnt und die Kurven 16 bis 18 ähneln der Kurve 8 im Istanbul Park.

Die Strecke erfordert mäßig hohen Abtrieb und hat einen großen DRS-Effekt. Das erlaubt den Teams, relativ große Flügel zu verwenden.

Der erste Sektor ist technisch und fahrerisch unglaublich anspruchsvoll. Durch die ineinander übergehenden Kurven kann viel Zeit gewonnen und verloren werden.

COTA ist eine von neun Strecken im Kalender, die gegen den Uhrzeigersinn befahren werden. Die anderen sind: Dschidda, Miami, Imola, Baku, Singapur, Interlagos, Las Vegas und Yas Marina.

Mit 70 Schaltvorgängen verzeichnet die Strecke den dritthöchsten Wert des Jahres, hinter Bahrain und Baku.

Der Kurveneingang von Turn 1 weist die größte Steigung der Saison auf. Die Strecke hat einen künstlichen Anstieg von 30 Metern auf einer Länge von etwas mehr als 200 Metern.

Zum Vergleich: Der Aussichtsturm des COTA ist 77 Meter hoch.

Mehrere Kurven weisen breite Anfahrten auf, um unterschiedliche Linien zu fördern und Überholvorgänge zu erleichtern. Dazu gehören die Kurven 1, 11 und 15.

Letzteres zwingt die Fahrer auch dazu, zu bremsen, während das Auto gleichzeitig einlenkt. Dies kann zu blockierenden Rädern führen, wenn der Reifen über die Haftungsgrenze hinaus belastet wird.

Das Wetter in Texas kann unberechenbar sein, insbesondere die Temperaturen. Sie können von einstelligen Werten an kühlen Vormittagen bis hin zu Werten über 30 Grad an den wärmsten Tagen reichen.

An diesem Wochenende wird das fünfte F1-Sprintrennen der Saison ausgetragen. Das letzte Sprint-Wochenende des Jahres findet beim São Paulo Grand Prix in Brasilien statt.

Wir halten Sie ab Freitag, 20. Oktober, mit dem Live-Ticker über alles Wissenswerte auf dem Laufenden (GP-Quali am 20. Oktober, Sprint-Quali und Sprint am 21. Oktober, Grand Prix am 22. Oktober), aber natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF, ServusTV und SRF zusammengefasst.

USA-GP im Fernsehen

Freitag, 20. Oktober

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Katar 2023 Wiederholung

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2019 in Austin

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Austin

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Katar Wiederholung

13.35 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Spielberg

13.55 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Valencia

14.10 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Zandvoort

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Monza

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Le Castellet

16.05 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Jessica Hawkins im AMR21

16.15 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Katar Wiederholung

18.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up: Das Motorsport Spezial

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung freies Training

19.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung freies Training

19.30 Uhr: Freies Training

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

22.40 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

23.00 Uhr: GP-Qualifying

00.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse



Samstag, 21. Oktober

01.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

02.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

03.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

04.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2017 in Austin

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Austin

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Sebastian Vettel exklusiv

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Katar 2023

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

19.27 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

19.30 Uhr: Sprint-Qualifying

20.15 Uhr: ServusTV – Sprint-Qualifying Analyse

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Box Box Box: Red Bulls 1st Win

21.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

22.40 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

23.30 Uhr: SRF 2 – Sprint-Qualifying Teilaufzeichnung

23.50 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Sprint

00.00 Uhr: Sprint



Sonntag, 22. Oktober

00.30 Uhr: ServusTV – Sprint Analyse

01.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

01.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

04.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

05.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

09.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

10.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

16.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

16.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Jessica Hawkins im AMR21

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

19.30 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Grand Prix

20.20 Uhr: SRF Info – Vorberichte zum Rennen

20.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

20.55 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Grand Prix

21.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix

21.00 Uhr: Grosser Preis der USA (56 Runden)

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

22.40 Uhr: ServusTV – Analyse Grand Prix

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.45 Uhr: ORF 1 – Motorhome