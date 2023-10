Steiner: Haben in der kurzen Zeit viel durchgemacht

Haas steht vor einem besonderen Heim-GP. Das Team hat sich spezielle Aktionen überlegt, um den Fans etwas zurückzugeben. Ein Update gibt es auch endlich.

Günther Steiner, in dieser Woche nimmt das Haas F1 Team am Großen Preis der USA in Austin teil - ein Rennen, das das Team gerne als Heimrennen betrachtet. Ist dies eine Woche, in der Sie sich des Wachstums des Sports in den USA bewusst werden, mit einem vollen Programm an kommerziellen Aktivitäten und Veranstaltungen?

Absolut, und es ist nicht nur die Anzahl der Leute, die kommen und sich den Sport ansehen, es ist unglaublich, was der COTA gemacht hat und wie der Sport in Amerika gewachsen ist, was eine sehr gute Sache ist. Ich habe dieses Rennen in den letzten 10 Jahren so sehr wachsen sehen. Ich war zum ersten Mal im zweiten Jahr dabei, und von da an bis heute ist es ein Rennen im Kalender, auf das sich die gesamte Formel 1 freut.

Für uns ist es ein weiteres arbeitsreiches Heimrennen, bei dem eine Menge Veranstaltungen stattfinden. Ich, Kevin und Nico fahren nach Dallas, um uns mit dem MoneyGram-Team zu treffen und das einjährige Bestehen unserer Titelpartnerschaft zu feiern. Wenn man nach Austin kommt, kann man sich dem Trubel der Veranstaltung nicht entziehen, und jedes Jahr, wenn wir dort sind, wird das Team ein größerer Teil dieser Aufregung. Auch in diesem Jahr werden wir unser Erscheinungsbild ändern, sei es am Auto, an den Anzügen der Fahrer, in unserer Garage oder an allem, was man online sieht.

Eine Sache, die in dieser Saison anders ist, ist die Tatsache, dass unser Erscheinungsbild unter dem Slogan 'We The People' - der ersten Zeile der amerikanischen Verfassung - zusammengefasst ist. Im Moment wird natürlich viel über amerikanische Teams gesprochen, aber wir sind immer noch das einzige amerikanische Team in der Formel 1. Viele haben jahrelang gesagt, dass wir diese Tatsache nicht ausnutzen, aber ich habe immer gesagt, dass wir uns erst einmal Glaubwürdigkeit im Fahrerlager erarbeiten wollen. Wir haben in unserer kurzen Zeit viel durchgemacht, aber auf dem Weg dorthin eine sehr loyale und wachsende Fangemeinde aufgebaut, und die wollen wir anerkennen. Ja, es ist ein nettes Marketing, aber jeder, der mit meinem Team zusammenarbeitet, weiß, wie leidenschaftlich sie sind und wie lustig und echt unsere Fans sind. Dieses Rennen ist ihnen gewidmet, denn wir, die Leute, machen Haas zu dem, was es ist.

Mit Spannung wird auch das neue Upgrade-Paket erwartet, das das Team mitbringt. Können Sie erläutern, welche Bereiche dieses Upgrade verbessern soll und wie ein so umfangreiches Update zustande kommt - zum Beispiel, dass es im Rahmen des Kostendeckels liegt?

Das Upgrade des VF-23 ist aerodynamisch. Wir haben das Konzept des Autos geändert, denn mit dem, womit wir angefangen haben, konnten wir aufgrund des neuen Reglements im vergangenen Jahr keine weiteren Leistungssteigerungen erzielen. Mehr Abtrieb und weniger Luftwiderstand zu erzeugen, war einfach nicht mehr möglich, also mussten wir das Konzept ändern, das allgemein als ‚Red Bull-Konzept‘ oder ‚Downwash-Konzept‘ bekannt ist. Es handelt sich um ein umfangreiches Update, das wir im Rahmen des Kostendeckels durchführen konnten, weil wir zu Beginn der Saison keine Updates hatten, weil wir, wie gesagt, keine leistungsfähigen Teile finden konnten, die wir am Auto anbringen konnten.

Vor einem Jahr hat MoneyGram sein Titelsponsoring für das Haas-Team bekanntgegeben. Wie hat die Partnerschaft das Team gestärkt und was wird noch kommen?

Es ist fantastisch, MoneyGram auf dem Auto zu haben, und zu unserem ersten Jahrestag sind sie ein sehr guter Partner und wir sind sehr stolz, sie zu haben. Sie machen viele Aktionen mit ihrer Marke, die auch unsere Marke trägt, und das macht das Team stärker. Je mehr Präsenz man hat, desto besser ist es für alle, für unsere anderen Partner, für Haas und Haas Automation.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5