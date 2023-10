USA-GP im Fernsehen: Vorsicht, Zeitverschiebung!

​Nach dem Sprint ist vor dem Sprint: Zwei Wochen nach dem heissen und hektischen Geschehen in Katar geht es im gleichen Format auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin (Texas) zur Sache.

Sechs Mal wird in der Formel-1-Saison 2023 im so genannten Sprintformat gefahren, zwei dieser Wochenenden finden unmittelbar hintereinander statt – vor kurzem hatten wir die schwül-heisse Action auf dem Losail International Circuit von Katar, nun stehen wir vor dem USA-GP-Wochenende auf dem Circuit of the Americas (COTA), ausserhalb von Austin in Texas.

Der Ablauf ist der gleiche wie in Katar, aber aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Europa und Texas (sieben Stunden) müssen die Formel-1-Fans die Zeitverschiebung im Auge behalten. Das einzige freie Training findet am 20. Oktober zu europäischer Sommerzeit von 19.30 bis 20.30 Uhr statt (Texas 12.30 bis 13.30). Dann geht es auch schon in die Qualifikation für den Grand Prix, ab 23.00 Uhr in Europa.

Der Samstag (21. Oktober) steht dann ganz im Zeichen des Sprints: Sprint-Quali um 19.30 Europa-Zeit, der Sprint selber beginnt um Mitternacht. Der Grosse Preis der USA folgt dann am 22. Oktober um 21.00 Uhr europäischer Zeit.

Wir halten Sie ab Freitag, 20. Oktober mit dem Live-Ticker über alles Wissenswerte auf dem Laufenden (GP-Quali am 20. Oktober, Sprint-Quali und Sprint am 21. Oktober, Grand Prix am 22. Oktober), aber natürlich haben wir für Sie weiter unten wie immer auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF, ServusTV und SRF zusammengefasst.



Zudem finden Sie hier eine Liste aller Piloten, die in der Sprint-Quali und im Sprint die Nase vorn hatten.





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes





USA-GP im Fernsehen

Freitag, 20. Oktober

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Katar 2023 Wiederholung

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2019 in Austin

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Austin

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Katar Wiederholung

13.35 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Spielberg

13.55 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Valencia

14.10 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Zandvoort

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Monza

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Le Castellet

16.05 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Jessica Hawkins im AMR21

16.15 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Katar Wiederholung

18.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up: Das Motorsport Spezial

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung freies Training

19.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung freies Training

19.30 Uhr: Freies Training

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

22.40 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

23.00 Uhr: GP-Qualifying

00.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse



Samstag, 21. Oktober

01.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

02.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

03.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

04.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2017 in Austin

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Austin

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Sebastian Vettel exklusiv

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Katar 2023

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

19.27 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

19.30 Uhr: Sprint-Qualifying

20.15 Uhr: ServusTV – Sprint-Qualifying Analyse

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Box Box Box: Red Bulls 1st Win

21.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

22.40 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

23.30 Uhr: SRF 2 – Sprint-Qualifying Teilaufzeichnung

23.50 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Sprint

00.00 Uhr: Sprint



Sonntag, 22. Oktober

00.30 Uhr: ServusTV – Sprint Analyse

01.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

01.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

04.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

05.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

09.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

10.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

16.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

16.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Jessica Hawkins im AMR21

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

19.30 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Grand Prix

20.20 Uhr: SRF Info – Vorberichte zum Rennen

20.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

20.55 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Grand Prix

21.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix

21.00 Uhr: Grosser Preis der USA (56 Runden)

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

22.40 Uhr: ServusTV – Analyse Grand Prix

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.45 Uhr: ORF 1 – Motorhome