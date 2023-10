Max Verstappen in Texas: Aller guten Dinge sind drei

​Der Niederländer Max Verstappen hat in Katar seinen dritten Fahrer-WM-Titel in Folge sichergestellt. Nun will er seinen 50. GP-Sieg erringen – mit einem dritten Sieg hintereinander in Austin (Texas).

Es ist die Saison der Hattricks für Max Verstappen: Der Red Bull Racing-Star hat im Sprint von Katar seinen dritten Fahrer-WM-Titel in Serie erobert, und in dieser Rekordsaison zwei Rennen zum dritten Mal in Folge gewonnen.

Max triumphierte in Belgien 2021, 2022 und 2023, ebenso in Zandvoort. In Austin (Texas), Mexiko und Abu Dhabi kann er ebenfalls zum dritten Mal in Folge gewinnen. Verstappen hat auch nach 14 Saisonsiegen noch lange nicht genug – er will den eigenen Rekord von 2022 knacken (15), und er rückt Alain Prost in der ewigen Siegerliste immer näher (der Franzose errang 51 GP-Siege).

Verstappen sagt vor dem GP-Wochenende auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin: «Wir fahren hier erneut nach dem Sprintformat, also wird das eine hektische Sache. Wir haben nur ein freies Training, dann muss die Fahrzeugbalance stimmen.»

«Ich kann es kaum erwarten, in Austin anzutreten. Wir verbinden viele schöne Erinnerungen mit diesem Ort, und die Atmosphäre an der Strecke ist unvergleichlich.»



«Wie ich höre, wird das Wetter schön und warm, also kommt erneut ein schwieriges Rennen auf uns zu. Ach ja, und dann werden wir noch enthüllen, in welchem besonderen Design eines Fans unser Auto lackiert wird. Das wird cool!»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5