Daniel Ricciardo: «Das war sehr frustrierend»

​Der Australier Daniel Ricciardo hat sein F1-Comeback beim Red Bull-Schaulaufen in Nashville gegeben, nun wird es ernst: «Ich kann es nicht erwarten, auf dem Circuit of the Americas zu fahren.»

Daniel Ricciardo liebt Texas. Er ist unzählige Male in den Farben der Football-Mannschaft Longhorns aufgetreten, mit entsprechendem Helm, er kann als Cowboy hoch zu Ross ins Fahrerlager, er hat den texanischen Akzent ziemlich gut drauf, liebt Land und Leute, und es gibt in Sachen Wohlfühlfaktor keine passendere Rennstrecke, um sein Comeback zu geben.

Ricciardo hatte sich im Training zum Grossen Preis der Niederlande Brüche an der linken Mittelhand zugezogen, seither hat er keinen WM-Lauf mehr bestritten.

Vor dem GP-Wochenende in Austin sagt der achtfache GP-Sieger: «Es tut so gut, wieder zurück zu sein. Endlich geht es meiner Hand besser. Ich sass schon vor Katar im Rennsimulator, aber ich fand – optimal ist es noch nicht. Seither habe ich weiter trainiert und weitere Stunden im Simulator verbracht.»

«Die Rennen nur als Zuschauer zu erleben, das war sehr frustrierend. Ich hatte mich so auf meine Rückkehr in die Königsklasse gefreut und dann nach zwei GP-Wochenenden quasi auf die Pause-Taste drücken zu müssen, das war hart.»



«Seit ich den AlphaTauri-Renner bewegt habe, ist er markant weiterentwickelt worden. In der Simulation habe ich darauf schon einen Vorgeschmack erhalten. Aber das richtige Gefühl, das kommt erst auf der Rennstrecke. Ich kann es nicht erwarten, auf dem Circuit of the Americas zu fahren.»



«Jeder weiss, dass ich Austin liebe. Die Strecke ist einzigartig, sie ist wellig und anspruchsvoll, also genau meine Kragenweite. In Sachen Kurven ist alles im Angebot, was Formel-1-Fahrern so fabelhaft macht. Ich bin bereit!»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5