Max Verstappen: So sieht sein Auto in Texas aus!

​Drei Mal in diesem Jahr kann ein Fan die Lackierung der Red Bull Racing-Rennwagen bestimmen – in Miami, in Austin und in Las Vegas. Nun steht das Design für den WM-Lauf in Texas fest.

Anfang Februar 2023 meldete sich Red Bull Racing so bei seinen Fans: «In diesem Jahr haben wir uns etwas Ungewöhnliches vorgenommen – bei den US-amerikanischen Läufen in Miami (Florida), Austin (Texas) und Las Vegas (Nevada) sollt ihr mitgestalten, wie unsere Rennwagen aussehen.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ergänzte: «Wir wollten, dass die Fans mehr eingebunden werden. Wir haben uns lange überlegt, was dazu eine pfiffige Idee wäre, und es hat uns gefallen, dass die Leute ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und dabei mithelfen, dass unsere Renner ein wenig anders als sonst aussehen.»

Am 3. Mai wurde der erste Siegerentwurf für den Miami-GP präsentiert, die Arbeit von Martina Andriano, einer argentinischen Grafik-Designerin. Sie wurde vom Rennstall nach Florida eingeladen, um ihre Arbeit für Max Verstappen und Sergio Pérez im Massstab 1:1 zu betrachten. Die beiden fuhren prompt einen Doppelsieg heraus.

Nun steht das zweite USA-Design fest, mit dem Max Verstappen und Sergio Pérez am kommenden Wochenende auf dem Circuit of the Americas antreten: Aus 2000 eingereichten Entwürfen, bewertet von 25.000 Fans, erhielt der Vorschlag von Franco Cavallone am meisten Stimmen – ein dynamisches Design, das den Stern von Texas frisch interpretiert.



Der 39-jährige Grafiker, lustig: auch er aus Argentinien, wird wie seine Landsfrau Martina Andriano die Rennwagen im Einsatz erleben.



Franco Cavallone erzählt: «Ich hatte gar nichts gewusst von der Fan-Aktion – bis ich in Miami den Wagen von Red Bull Racing sah. Es war nicht nur mein erstes GP-Wochenende, ich war auch baff über das Design der RBR-Autos und fand erst in Florida heraus, dass es sich um das Werk einer Frau aus meinem Land handelte.»



«Am Abend im Hotel habe ich mich bei der Red Bull-Aktion eingeschrieben und fing an, an einem Design für Austin zu tüfteln. Ich wusste, dass ich inspiriert von der Arbeit von Martina auch etwas mit fliessenden Linien machen wollte, allerdings mit den Sternen, die für den Circuit of the Americas und für Texas stehen. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass am Ende mein Entwurf ausgewählt wird.»



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Franco hat einen tollen Job gemacht, ich finde, die Farben repräsentieren unseren Auftritt in Texas hervorragend. Klar hoffen wir, dass wir mit diesem Design den gleichen Erfolg haben werden wie damals mit jenem in Miami.»