Logan Sargeant: Klare Zielvorgabe von Teamführung

Logan Sargeant weiss, was er erreichen muss, um auch 2024 in der Formel-1-Startaufstellung zu stehen

Logan Sargeant muss in diesem Jahr um seinen Verbleib in der Formel 1 kämpfen. Dazu hat er bis zum Saisonende Zeit, sagt Teamchef James Vowles. Der Formel-1-Rookie weiss, was er erreichen muss.

Für Logan Sargeant verläuft die erste Formel-1-Saison so gar nicht nach Wunsch. Der Amerikaner aus dem Williams-Team erlebte im Katar-GP den vorläufigen Tiefpunkt, als er sein Auto nach 40 von 52 Runden an der Box abstellen musste, weil ihm die Kraft ausging. Seit der Sommerpause musste der Rookie einige Crashs einstecken, die kostspielig ausfielen.

Deshalb wird bereits eifrig über seine Zukunft spekuliert. Williams-Teamchef James Vowles beteuert aber bei der Frage nach der Entscheidung über die Zukunft des 22-Jährigen: «Ich vermute, dass es bis zum Ende der Saison dauern wird.» So lange hat er nun Zeit, sich zu beweisen.

Die Zielvorgabe ist klar, wie Sargeant vor seinem Heimspiel auf dem Circuit of the Americas in Austin erklärt. In einer Kolumne auf «Formula1.com» verrät er: «Was ich an diesem Wochenende und im weiteren Verlauf der Saison erreichen möchte, ist ein klares Ziel, das die Teamführung vorgegeben hat: Sie will eine konstante Entwicklung sehen. Das ist schon seit einiger Zeit ein Thema.»

«Das Team hat mich seit meiner Aufnahme in die Williams-Familie vor zwei Jahren sehr unterstützt, und diese Unterstützung ist immer noch vorhanden. Sie haben mir klar gemacht, dass sie mich nächstes Jahr dabei haben wollen. Ich muss nur etwas sauberer und konstanter sein», weiss der WM-Zwanzigste, der noch keine Punkte sammeln konnte. Zum Vergleich: Teamkollege Alex Albon hat an fünf Rennwochenenden in diesem Jahr schon 23 WM-Zähler gesammelt.

