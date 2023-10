McLaren: Doppelter Vorteil dank Windkanal

Das McLaren-Team hat einen schwierigen Start in die diesjährige Saison erlebt, aber im Laufe der Saison deutlich zulegen können. Zuversichtlich stimmt auch der neue Windkanal, wie Teamchef Andrea Stella betont.

Nur 17 Punkte konnte das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri in diesem Jahr in den ersten acht WM-Runden einfahren. Seit dem Rennen in Österreich, wo der britische Traditionsrennstall ein umfangreiches Update auf die Strecke gebracht hatte, läuft es deutlich besser. In den neun Rennwochenenden, die seit der Einführung der Verbesserungen bestritten wurden, holte das Duo 202 Punkte.

McLaren belegt zwar noch den fünften Platz in der Konstrukteurswertung, liegt aber nur noch elf Punkte hinter Aston Martin und 79 Punkte hinter dem drittplatzierten Ferrari-Team. Dass das Team aus Woking deutlich zulegen konnte, ist auch der Konkurrenz nicht entgangen. Max Verstappen sagte in Katar nach seinem Sieg: «Ich musste auf der Hut bleiben, denn die McLaren haben einen tollen Speed gezeigt.»

Die Gegner dürfen sich auch angesichts des neuen Windkanals in Woking Sorgen machen, denn Teamchef Andrea Stella ist überzeugt, dass dieser finanzielle und praktische Vorteile bringen wird. «Dass wir unseren Windkanal nun zuhause haben, ist der Hauptvorteil. Vorher mussten wir in Deutschland testen, was aus logistischer Sicht eine grosse Herausforderung war. Man hatte die Teile fertig, und dann musste man sie nach Deutschland transportieren, was zu deutlichen Verzögerungen führte», erklärte er in Katar.

«Ausserdem sparen wir aus finanzieller Sicht etwas Geld, weil wir den Windkanal in Deutschland mieten mussten. Jetzt haben wir unseren eigenen Windkanal, und wir sparen dieses Geld für die Miete, das wir nun in Arbeitskräfte, Ingenieure, Mechaniker, Techniker und Autoteile investieren können», freut sich der 52-jährige Italiener.

Die neuen Teile, die ab Österreich zum Einsatz kamen sowie das Update von Singapur seien aber noch im deutschen Windkanal getestet worden, betont Stella. Der neue Windkanal bringe dennoch Vorteile, fügte er eilends an.

