Lewis Hamilton (Mercedes): In den USA geht noch mehr

​Lewis Hamilton hat auf dem Circuit of the Americas einige herausragende Leistungen gezeigt. Der Rekord-Champion erklärt, wieso er COTA liebt und was an diesem Wochenende von Mercedes zu erwarten ist.

Lewis Hamilton und Nordamerika, das ist Liebe: Der Mercedes-Star hängt gerne in Los Angeles in Musikstudios ab, er ist Stammgast bei der Modewoche von New York, und er war in den Vereinigten Staaten von Amerika schon bekannt wie ein bunter Hund, da wusste noch niemand, was Netflix ist. Er besitzt ein Haus in Colorado und ist Teilhaber der Denver Broncos.

In Montreal hat Lewis seinen ersten Grand Prix gewonnen (2007) und den Pole Position-Rekord von Ayrton Senna eingestellt (2017). Hamilton hat seine ersten beiden GP-Siege in Montreal und Indianapolis errungen (2007, innerhalb von acht Tagen), insgesamt triumphierte der Brite bislang sieben Mal in Montreal und sechs Mal in den USA, in Austin 2012 bei der GP-Premiere und von 2014 bis 2017 vier Mal in Serie. 2015 und 2019 stellte Lewis in auf dem Circuit of the Americas seine Fahrer-WM-Titel 3 und 6 sicher.

Wieso zeigt Hamilton hier immer wieder überdurchschnittlich gute Leistungen? «Ich weiss es nicht», antwortet der siebenfache Formel-1-Weltmeister. «Ich bin einfach happy, wenn ich in den USA bin. Und COTA ist eine Hammer-Strecke, eine der besten Rennbahnen, die wir in der Formel 1 haben, eine Strecke, die guten Sport begünstigt, weil du an verschiedenen Stellen angreifen kannst. Dazu kommt ein begeisterungsfähiges Publikum, das jedes Jahr wächst.»



«Die Leute haben echt Formel-1-Fieber hier. Die Amerikaner waren schon immer Sportfans, aber wenn du jetzt hier durch die Strassen gehst, dann siehst du, wie die Fans den GP-Sport angenommen haben. Die Formel 1 ist in Austin unübersehbar, alle wollen in einen Simulator springen und Rennfahrer sein. Und hier an der Strecke sehe ich die Chance, dass wir noch mehr Fans zu Gast haben könnten. Wir haben jetzt drei Rennen in den USA, aber ich wittere Potenzial für mehr Wachstum.»



Ein Blick zurück: «Die Kollision mit George in Katar war nicht toll, aber das Schöne an unserem Sport ist – wir blicken in der Regel nach vorne, und es hilft auch, dass wir nun gleich drei Rennen am Stück haben.»



Was ist in Austin an diesem Wochenende möglich? Lewis: «Wir haben einen neuen Boden, das ist das letzte Update in dieser Saison, und ich weiss, wie hart in der Rennwagenfabrik dafür gearbeitet worden ist. Ich hoffe, wir können mit dem neuen Boden mehr darüber lernen, in welche Richtung wir für 2024 entwickeln sollen – und die Lücke zu Red Bull Racing verringern.»