Charles Leclerc (Ferrari): Katar passte nicht

​2022 zeigte der Monegasse Charles Leclerc auf dem Circuit of the Americas ein tolles Rennen – von Startplatz 12 zu Rang 3! Heute staunt der Ferrari-Pilot: «Fabelhaft, welchen Aufschwung unser Sport in den USA erlebt.»

Auch Charles Leclerc ist nicht entgangen, was in den letzten Jahren in Austin passiert ist, wegen des Booms durch die Netfix-Doku «Drive to Survive» über die Formel 1. Leclerc: «In den ersten Jahren konnte ich fast unerkannt durch Austin spazieren, diese Zeiten sind vorbei. Heute wirst du überall erkannt. Ich finde es fabelhaft zu erleben, wie populär unser Sport in den letzten Jahren hier geworden ist.»

Die Formel 1 boomt in den USA, und Ferrari hat in den Herzen vieler US-GP-Fans einen festen Platz. Vor einem Jahr erfreute Charles Leclerc die Tifosi mit einem starken Auftritt. Nach einem Motorwechsel musste der fünffache GP-Sieger vom zwölften Startplatz losfahren, begünstigt durch eine tadellose Strategie von Ferrari und durch eine beherzte Fahrt des Monegassen sprang am Ende der dritte Platz heraus, hinter Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lewis Hamilton (Mercedes).

Ferrari hat in der GP-Saison 2023 nur einen Grand Prix gewinnen können, mit Carlos Sainz in Singapur. Leclerc stand drei Mal auf dem Podest – als Zweiter im Sprint von Baku, als Zweiter nach dem Grossen Preis von Österreich, als Dritter in Belgien. Der letzte GP-Sieg von Leclerc liegt jedoch schon 831 Tage zurück (10. Juli 2022 auf dem Red Bull Ring).



Charles weiter: «Wir haben in diesem Jahr stattliche Fortschritte erzielt, und das macht Mut für die kommende Saison. Das Ziel für die letzten fünf GP-Wochenenden ist klar – wir wollen Mercedes den zweiten Platz im Konstrukteurs-Pokal abnehmen.»



«In Katar waren wir nicht so schnell, aber dort passte das Pistenlayout einfach nicht zu uns, die hohe Temperatur auch nicht. Gut, hier haben wir ebenfalls ein Sprint-Wochenende, aber der Circuit of the Americas sollte für uns besser sein als der Losail International Circuit.»