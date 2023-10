Nico Hülkenberg über Austin: «Hektisches Wochenende»

In Austin bestreitet das Haas-Team von Nico Hülkenberg ein Heimspiel. Nicht nur deshalb erwartet der Deutsche ein hektisches Wochenende. Er weiss: «Uns bleibt nur eine Stunde, um das Update zu testen.»

Lange mussten die Haas-Piloten auf das umfangreiche Update warten, das die Probleme des US-Rennstalls im Renntrimm lösen und – wie Teamchef Günther Steiner wiederholt betont hat – auch die Entwicklungsrichtung für das nächste Jahr vorgeben soll. In Austin ist es endlich soweit: Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen dürfen zum Heimspiel ihrer Mannschaft auf dem Circuit of the Americas mit den neuen Teilen ausrücken.

Für Hülkenberg steht fest: Die 18. WM-Runde in diesem Jahr wird auch deshalb eine echte Herausforderung. Denn genauso wie beim vergangenen Rennwochenende in Katar kommt auch in Texas das Sprint-Format zur Anwendung. Und das bedeutet, dass die GP-Stars nach nur einer Trainingsstunde das Qualifying zum GP bestreiten müssen.

Der Deutsche warnt denn auch: «Wir werden erst wissen, was das Update wert ist, wenn wir damit auf die Strecke gehen. Das wird ein sehr arbeitsreiches, hektisches Wochenende, angesichts der Tatsache, dass wieder ein Sprint ansteht.» Und der 36-Jährige betont: «Wir sind sehr gespannt, wie es mit dem Update laufen wird.»

«Uns bleibt nur eine Stunde, um das Update zu testen und auch um es abzustimmen, danach gelten die Parc-Fermé-Regeln. Das wird also wirklich knifflig, aber wir haben lange auf die Neuerungen gewartet und nun freuen wir uns darauf, unser neues Spielzeug auszuprobieren», fügt der aktuelle WM-Fünfzehnte an.

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5