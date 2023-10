Fernando Alonso: «Das ist eine unglaubliche Zahl»

Fernando Alonso weiss, dass die Formkurve von Aston Martin nicht nach oben zeigt. Der zweifache Weltmeister mahnt in diesem Zusammenhang aber auch: «Wir dürfen nicht vergessen, wo wir vorher waren.»

Mit sechs Podestplätzen in den ersten acht Rennen startete Fernando Alonso besser als erwartet in sein neues Karriere-Kapitel mit Aston Martin. Der schnelle Spanier konnte seitdem nur noch einen Podestplatz erringen, zuletzt sammelte er in Singapur, Japan und Katar nur noch 13 WM-Zähler. «Wir hatten zuletzt Mühe», bestätigt er vor dem Start des Austin-Wochenendes.

Im gleichen Atemzug mahnt der zweifache Weltmeister aber auch: «Wir dürfen aber nicht vergessen, wo wir vorher waren. Wir haben in dieser Saison 197 Punkte mehr auf dem Konto als im vergangenen Jahr, das ist eine unglaubliche Zahl.»

Dennoch ist das Ziel für die restliche Saison klar. Alonso fordert: «Wir müssen die Saison auf einem Hoch beenden. Es stehen noch fünf Rennwochenenden an, in denen wir so viele Punkte wie möglich sammeln wollen.» Helfen soll dabei auch das Upgrade, das Aston Martin für die WM-Runde in Texas im Gepäck hat.

Der aktuelle WM-Vierte weiss: «Uns bleibt nur ein freies Training, um unser Paket zu optimieren.» Auf die Herausforderung freut er sich: «Ich mag die Strecke und die Kombination des ersten Highspeed-Sektors und den langsameren Sektoren 2 und 3. Die Piste liefert viele Überholmöglichkeiten und die erste Kurve ist einzigartig. Der breite Kurveneingang bietet viele Möglichkeiten bei der Linienwahl. Wir haben am Samstag den Sprint und am Sonntag das Rennen und damit viele Chancen, den Fans eine gute Show zu bieten.»

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5