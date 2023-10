Lewis Hamilton (Mercedes/3.): «Zeit, das zu ändern!»

​Startplatz 3 für Lewis Hamilton zum Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas bei Austin. Der Mercedes-Fahrer ist mit seiner Leistung zufrieden und erzählt: «Hier könnte sich eine Chance eröffnen.»

Starke Darbietung von Rekord-Champion Lewis Hamilton im Qualifying zum Grand Prix der USA: Der 38-jährige Engländer stellt seinen Mercedes-Renner auf den dritten Startplatz.

Allerdings: Noch nie ist ein USA-GP auf dem Circuit of the Americas von einem Fahrer ausserhalb der ersten Startreihe gewonnen worden. Lewis grinst: «Dann ist es wohl Zeit, das zu ändern!»

Nach seinem guten Abschlusstraining in Texas findet der Brite: «Wir rücken der Spitze näher, und das sagt alles über die unermüdliche Arbeit aller Fachkräfte im Rennwagenwerk. Wir hatten eine gute Quali, und wir konnten zeigen, dass wir es mit den Anderen aufnehmen können.»

Was hat die jüngste Verbesserung am Boden bewirkt? «Ich würde nicht sagen, das Handling ist völlig anders, der Wagen ist einfach grundsätzlich besser geworden.»

Wittert Hamilton wirklich eine Chance, hier zu gewinnen? «Es ist noch zu früh, das mit Sicherheit zu sagen. Im Sprintformat haben wir kaum Dauerläufe gemacht, also kann ich das nicht einschätzen. Aber wenn Max ein wenig weiter hinten ist, kann ich vielleicht gegen Leclerc und Norris ein gutes Rennen zeigen.»



Wieso fährt Hamilton hier oft so stark? «Ich weiss es nicht. Ich kann nur sagen – ich fühle mich in Amerika immer sehr wohl, und diese Bahn ist einfach der Hammer. Es ist zwar eine neue Strecke, aber sie hat diesen Hauch von Traditionsbahn in der Art von Silverstone oder Suzuka. Sie ist schwierig, sie ist wellig, ich liebe das.»





GP-Qualifying, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827