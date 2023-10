Max Verstappen in USA 6.: «Ich habe mich verschätzt»

​Der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen muss sich in Texas mit Startplatz 6 begnügen. Die beste Runde verlor der Niederländer wegen Verletzung der Pistengrenzen.

Max Verstappen hatte den Speed, um sich auf dem Circuit of the Americas die Pole zu angeln. Aber auf einer Runde, die wohl für den besten Startplatz gereicht hätte, hatte der 49-fache GP-Sieger einen Verbremser drin, und dann war er in Kurve 19 neben der Bahn.

Es kam, wie es kommen musste: Die Rennkommissare strichen dem 26-jährigen Niederländer die Runde, damit war die Pole dahin, und der dreifache Weltmeister rutschte auf Startplatz 6 zurück.

Max Verstappen nach dem Qualifying: «Du versuchst natürlich, aus jeder Kurve das Maximum zu holen, und in jener Situation habe ich mich einfach verschätzt. Es war nicht mal so, dass der Wagen dort untersteuert hätte, es war einfach eine Fehleinschätzung.»

«Wenn du am Limit fährst, dann ist der Grat sehr schmal zwischen dem Auto eben noch auf der Linie oder eben jenseits davon. Dazu kam mein Fehler in der ersten Kurve. Nach diesem Patzer wusste ich, dass ich nun alles geben muss.»



«Das ist jetzt alles nicht ideal, dafür werde ich wohl einen ziemlich lebhaften Grand Prix vor mir habe. Klar will ich das Rennen noch immer gewinnen, auch wenn meine Ausgangslage ein wenig schwieriger geworden ist. Aber wir erleben hier oft lange Grands Prix, und es gibt jede Menge Dinge, die wir besser machen können. Ich freue mich darauf, Spass zu haben.»





GP-Qualifying, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827