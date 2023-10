Charles Leclerc: «Ich hatte fast eine Herz-Attacke»

​Der Monegasse Charles Leclerc eroberte im Abschlusstraining zum Grossen Preis der USA die Bestzeit. «Dann erhielt ich eine Nachricht, die mich so erschreckte, dass ich dachte, ich bekomme eine Herz-Attacke.»

Der Ferrari von Charles Leclerc raste über die Start/Ziel-Linie des Circuit of the Americas, und der 26-jährige Monegasse wusste – das ist wohl die Pole-Position.

Dann passierte etwas, womit der Ferrari-Pilot nicht gerechnet hatte: «Ich hörte am Funk nur – Rundenzeit gestrichen! Die Nachricht hat mich so erschreckt, ich hatte fast eine Herz-Attacke. Aber dann reichte mein Reningenieur nach: ‚für Verstappen‘.»

Der genaue Ablauf des Gesprächs zwischen dem Rennfahrer und Ingenieur Xavier Padros:

Padros: «Rundenzeit gestrichen – für Verstappen.»



Leclerc: «Verflucht nochmals, sag mir den Namen doch als Erstes!»



Padros: «Verstappen Rundenzeit gestrichen.»



Leclerc: «Yeah, und in der Zwischenzeit hatte ich eine Herz-Attacke.»



Charles später: «Im Auto war das nicht so lustig, weil ich wirklich glaubte, dass ich meine Pole-Runde los bin. Ich hörte nur ‚Rundenzeit gestrichen’ und fluchte natürlich los, haute vor Wut aufs Lenkrad. Dann kam noch ‚für Verstappen’ und ich dachte – oh, okay, das sind schon etwas bessere Nachrichten.»



«Aber ich möchte einen solchen Moment nicht so schnell nochmals erleben, daher habe ich Xavi gesagt – bitte künftig den Namen zuerst.»





GP-Qualifying, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827