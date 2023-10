Lando Norris: «Dachte, dass wir es geschafft haben»

McLaren-Star Lando Norris musste sich im Qualifying zum GP in Austin mit dem zweiten Platz begnügen. Nur 0,130 sec trennten ihn von der Pole-Zeit, die Ferrari-Star Charles Leclerc aufgestellt hatte.

«Das war ein guter Tag, ich bin glücklich», erklärte Lando Norris nach der ersten Zeitenjagd auf dem Circuit of the Americas, mit der die Startaufstellung für den GP am Sonntag bestimmt wurde. Der McLaren-Pilot, der die Pole-Zeit von Ferrari-Star Charles Leclerc um 0,130 sec verpasst hatte und sich mit dem zweiten Platz abfinden musste, betonte: «Wir haben nicht damit gerechnet, umso erfreulicher ist es für das ganze Team.» Und er freute sich: «Ich habe diesmal nicht so viele Fehler gemacht wie in der vergangenen Woche, was gut ist.»

Ein Anflug von Enttäuschung war dennoch zu erkennen, als der Brite gestand: «Ich dachte, dass wir es diesmal geschafft haben, dass wir die Pole erobern konnten. Ich weiss, dass Charles gesagt hat, er habe ein paar Fehler gemacht, aber das tat ich auch, deshalb ist es schon etwas schade. Denn wir haben hier eine Chance nicht genutzt. Dennoch bin ich happy.»

Das liegt nicht zuletzt an der Tatsache, dass Norris weiss: Wäre Max Verstappens beste Rundenzeit wegen der Missachtung der Pistengrenzen gestrichen worden, hätte der Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team die Pole geholt. «Wenn man sich seinen Speed anschaut, hätte Max wahrscheinlich wieder der Schnellste sein sollen. Und ich hatte auch nicht erwartet, dass wir Ferrari schlagen», offenbarte der 23-Jährige.

«Wir sind näher an der Pole dran, als ich es erwartet hatte. Und ich war überrascht, denn eigentlich sind die langsameren Ecken nicht unsere besten Passagen, und hier gibt es weniger Highspeed-Abschnitte als in Katar», zählte Norris auf.

Dass er von Startplatz 2 in Texas gute Chancen hat, nach dem Start die Führung zu übernehmen, will er nicht überbewerten. «Das ist jedes Jahr anders, aber man kann nie wissen. Wir haben eine gute Position, aber Charles startet normalerweise gut ins Rennen, es wird also nicht einfach, ihn gleich am Anfang des Rennens zu schnappen», winkte der aktuelle WM-Siebte ab.

GP-Qualifying, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827