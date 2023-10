Carlos Sainz (4.): «Da habe ich immer Zeit verloren»

Ferrari-Star Carlos Sainz tat sich im Qualifying zum GP in Austin ausgerechnet im letzten Streckensektor schwer, in dem er im vergangenen Jahr noch geglänzt hatte. Dennoch ist der Spanier zufrieden mit seiner Leistung.

2022 konnte Carlos Sainz in Austin noch die Pole erobern, doch in diesem Jahr musste der Ferrari-Pilot seinem Teamkollegen Charles Leclerc den ersten Platz überlassen. Ihm selbst fehlten am Ende 0,222 sec auf die Bestzeit des Monegassen. Und diese verlor er ausgerechnet im letzten Sektor, in dem er im Vorjahr noch geglänzt hatte.

Dennoch erklärte der 29-Jährige aus Madrid nach der Zeitenjagd: «Das war ein normales Qualifying, das gar nicht so schlecht lief.» Und er schilderte: «Ich hatte im gesamten letzten Sektor etwas Mühe, da habe ich immer Zeit verloren. Überall sonst fühlte sich das Auto gut an.» Und er seufzte: «Es ist natürlich schwierig, das Auto in nur einem freien Training nach meinen Wünschen abzustimmen.»

«Aber insgesamt habe ich ein paar vernünftige Runden gedreht», tröstete sich der Sohn des gleichnamigen Rallye-Stars. «Gratulation an Charles für diese Pole», fügte er an. «Es ist grossartig für das Team, das nun weiss, dass wir auch auf diesem Streckentyp den ersten Platz im Qualifying erobern können.»

«Nun werden wir uns auf den Samstag und das Rennen am Sonntag konzentrieren, für das die Ausgangslage mit dem vierten Platz nicht schlecht ist. Ich werde schauen, was ich bei meiner Fahrweise ändern kann, und wir werden auch analysieren, was wir am Auto noch ändern können, damit ich mich im zweiten Teil der Runde verbessern kann.»

GP-Qualifying, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827