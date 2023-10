Daniel Ricciardo (15.): «Meine Hand ist okay»

Für Daniel Ricciardo endete das Qualifying in Austin bereits im Q2. Nachdem er sich mit Platz 15 begnügen musste, beteuerte der Rückkehrer: «Meine Hand ist okay, ich wünschte nur, das Ergebnis wäre besser ausgefallen.»

Fünf Rennen verpasste Daniel Ricciardo wegen seines Trainingsunfalls in Zandvoort, bei dem er sich gleich sieben Brüche in der linken Hand zugezogen hatte. In Austin ist der Australier wieder mit dabei und im Qualifying kämpfte er sich ins Q2. Dort musste er sich aber mit dem 15. Platz zufrieden geben. Mit seiner Verletzung hatte das Ergebnis aber nichts zu tun, wie er nach dem Aussteigen klarstellte.

«Meine Hand ist okay, ich wünschte nur, das Ergebnis wäre besser ausgefallen», seufzte der AlphaTauri-Pilot. «Aber es ist schön, wieder dabei zu sein. Es drehte sich alles darum, das gute Gefühl im Auto wiederzufinden und das richtige Set-up zu ertüfteln. Das ist gar nicht so einfach, wenn man nur eine freie Trainingsstunde hat.»

«Meine letzte Runde war nicht berauschend», fügte der 34-Jährige an, und bedauerte: «Das ist schon schade, denn zu Beginn konnten wir noch mitkämpfen. Doch als sich die Streckenverhältnisse verbesserten, flachte die Leistungskurve ab.»

«Aber wir haben im Sprint-Shootout eine weitere Chance», tröstete sich der achtfache GP-Sieger. «Ich habe das Gefühl, dass noch etwas mehr möglich ist und die Windrichtung sollte sich auch ändern, das könnte eine Rolle spielen. Wir schauen nun, welche Lehren wir ziehen und was wir mit Blick auf das restliche Rennwochenende tun können.»

GP-Qualifying, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827