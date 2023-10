Jack Doohan: Formel-1-Einsätze in Mexiko & Abu Dhabi

Alpine-Reservist Jack Doohan darf gleich zwei Mal im Rahmen eines Rennwochenendes im A523 ausrücken: Sowohl in Mexiko-Stadt als auch beim Saisonfinale in Abu Dhabi bestreitet er das erste freie Training.

Die Formel-1-Regeln schreiben den Teams zwei Freitagseinsätze eines Rookies pro Saison vor und bei Alpine darf Nachwuchshoffnung Jack Doohan diese bestreiten. Bereits nächste Woche wird er im Dienstwagen von Pierre Gasly in Mexiko ausrücken und das erste freie Training bestreiten. Der zweite Einsatz des Australiers erfolg im Rahmen des Saisonfinales.

Der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan darf dann im Auto von Esteban Ocon in den ersten 60 Trainingsminuten des Wochenendes Gas geben. Der 20-Jährige sitzt nicht zum ersten Mal in einem GP-Renner, als Teil der Alpine Academy durfte er im A521 bereits viele Formel-1-Erfahrungskilometer sammeln. Auch im vergangenen Jahr bestritt er die ersten Trainings in Mexiko und Abu Dhabi. Als Reservist sitzt er auch immer wieder im Simulator, um den französischen Rennstall zu unterstützen.

«Es ist eine riesengrosse Ehre, auch in diesem Jahr im Rahmen der GP-Wochenenden in Mexiko und Abu Dhabi am ersten Training teilnehmen zu dürfen», freut sich Doohan. «Ich bin dem Alpine-Team sehr dankbar für diese Chance. Ich habe in diesem Jahr sehr hart gearbeitet und habe jede Gelegenheit genutzt, um so viel wie möglich zu lernen. Nun fühle ich mich bereit, für das Team zu fahren und ich werde mich ganz auf meine Aufgabe konzentrieren, das Team bestmöglich bei der Arbeit zu unterstützen.»

Interim-Teamchef Bruno Famin sagt zu den Einsätzen des aktuellen Gesamtvierten der Formel-2-Meisterschaft: «Jack hat in diesem Jahr als Reservist hart gearbeitet und es war eine Freude, ihn dabei zu beobachten. Sein Hauptfokus liegt darauf, die Formel-2-Saison bestmöglich zu beenden. Wir freuen uns, ihn dabei zu unterstützen.»

