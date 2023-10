USA-GP Sprint im Fernsehen: Fehler programmiert

​Der Samstag auf dem Circuit of the America bei Austin (Texas) steht ganz im Zeichen des Sprints: Zuerst die Quali (19.30 Uhr europäischer Zeit), dann das kurze Rennen (Beginn um Mitternacht).

Sprint-Wochenende in Katar, Sprint-Wochenende in Texas, andere Länder, andere Sitten, aber die Hektik dieses Formats ist das gleiche geblieben – schon am Freitag stolperten einige Piloten, wie die Stars Fernando Alonso (out im ersten Quali-Teil) oder Max Verstappen (Fahrfehler, Pole futsch). Auch am Samstag sind Fehler programmiert.

Das Wetter wird genauso heiss wie am Freitag, die Meteorologen sagen vorher – es wird bis zu 35 Grad.

Wie heiss die Action auf der Bahn wird, das können Sie am besten mit unserem Live-Ticker verfolgen (ab 19.15 Uhr für die Quali, ab 23.00 für den Sprint), natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Sendetermine von ServusTV, Sky, SRF und ORF zusammengefasst.





Für den Sprint auf Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes





