Jenson Button über Griesgram Stroll: «Kein Respekt»

​Der Kanadier Lance Stroll wirkt auch in Texas wie ein Rennfahrer, dem alles verleidet ist: Schnute, knappe Antworten, Lustlosigkeit. Formel-1-Weltmeister Jenson Button findet das inakzeptabel.

In Katar schied Aston Martin-Fahrer Lance Stroll in der Quali vorzeitig aus, pfefferte dann in der Box sein Lenkrad aus dem Cockpit und schubste seinen Physiotherapeuten Henry Howe zur Seite – nur weil der ihn daran erinnerte, dass er, Stroll, nach dem Ausscheiden zunächst auf die FIA-Waage muss.

Später gab Stroll ein unterirdisches Interview, mit sieben Worten Antwort auf drei Fragen, in diesem Stil geht es auch in Texas weiter: Mürrisches Gesicht, freudlose Antworten, die ganze Körpersprache von Stroll strahlt aus – ich will überhaupt nicht hier sein.

Der Engländer Jenson Button hat jetzt genug gesehen. Der Formel-1-Weltmeister von 2009 sagt im Fahrerlager des Circuit of the Americas als GP-Reporter unserer Kollegen von Sky: «Es tut mir leid, aber was Stroll da derzeit neben der Strecke zeigt, damit habe ich ein Problem.»

Der 15-fache GP-Sieger begründet das so: «Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Rennfahrer ab und an ein wenig gestresst ist. Aber dann geht es darum, wie du mit diesem Druck umgehst. Ich erkenne bei Stroll keinen Respekt gegenüber seinen Mitarbeitern. Ich hoffe, das wird ihm langsam klar, und er stellt das richtig.»



Aston Martin-Teamchef Mike Krack hat Stroll in Schutz genommen und argumentiert, ein Fussballspieler schmeisse auch mal eine Wasserflasche durch die Gegend oder trete gegen eine Eckfahne.



Aber das lässt Button nur begrenzt gelten. Der 43-jährige Brite weiter: «Ja, aber hier ging es nicht um eine Wasserflasche, hier geht es um ein Team-Mitglied. Es ist bestimmt nicht leicht, immer unter der Lupe der Öffentlichkeit zu sein, ich weiss, wie das ist. Aber dennoch musst du gegenüber den Menschen immer respektvoll bleiben. Das ist ein Sport für Erwachsene, also sollte sich ein Fahrer auch so verhalten.»



Aber das passiert nicht. Auf eine lange Frage von meinem Journalistenkollegen Ben Hunt, mit dem Kern, ob mit seinem Physio wieder alles in Ordnung sei und ob er überhaupt von Spass an der Formel 1 habe, kam von Stroll die Antwort: «Ja und ja.»





GP-Qualifying, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827