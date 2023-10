Max Verstappen nach Sprint-Pole: Grosses Fragezeichen

​Weltmeister Max Verstappen hat sich für den Sprint auf dem Circuit of the Americas (COTA) die beste Ausgangslage geschaffen: Pole-Position. Der Niederländer sagt: «Der Sprint ist für mich ein grosses Fragezeichen.»

Das war stark: Red Bull Racing-Star Max Verstappen erzielt auf der schwierigen Rennstrecke ausserhalb von Austin (Texas) Bestzeit und wird daher den Sprint (Start um Mitternacht in Europa) von der Pole-Position in Angriff nehmen.

Es ist das sechste Mal, dass Verstappen in einem Sprint vom besten Startplatz losbrausen kann, das dritte Mal in dieser Saison nach Spielberg und Francorchamps.

Für den Sprint auf Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



Nach einer spannenden Sprint-Quali hatte der 26-jährige Niederländer am Ende die Nase vorn um 55 Tausendstel gegen Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der sich am Freitag die GP-Pole gesichert hatte. Max ist sichtlich zufrieden und erzählt über das Abschlusstraining zum Sprint: «Wir waren heute konkurrenzfähiger als am Freitag. Meine letzte Runde war ein wenig unruhig, aber zum Glück hat es gereicht.»



«Das Auto ist okay, und ich erwarte einen auftregenden Nachmittag. Der Sprint ist für mich ein grosses Fragezeichen, denn keiner von uns weiss wirklich, wie gut die Autos im Dauerlauf sind – aus dem einfachen Grund, weil wir im Sprintformat zu wenig Zeit hatten, das im Detail herauszufinden.»



«Ich gehe davon aus, dass das Feld dicht beisammen liegt, was ein packendes Rennen erzeugen sollte. Normalerweise sind wir in den Rennen gut aufgestellt, aber jeder wird den Reifenverschleiss im Auge behalten müssen. Die schnellen Kurven und auch die Beschleunigung aus den langsamen Kurven heraus fordern den Walzen alles ab. Gut möglich, dass am Ende entscheiden wird, wer mit seinem Reifen am besten umgehen kann.»



Der Sprint zum USA-GP beginnt europäischer Zeit um Mitternacht.





Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,538 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,593

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,607

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,639

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,894

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,939

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,041

08. George Russell (GB), Mercedes, 1: 35,199

09. Alex Albon (T), Williams, 1:35,366

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,897

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,978

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,087

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36,137

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,181

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36,182

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,749

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,922

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,945

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37,186