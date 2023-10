Eddie Jordan: «Max Verstappen 2024 noch stärker»

​Der frühere Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan (75) ist davon überzeugt, dass sich die Gegner von Max Verstappen und Red Bull Racing warm anziehen müssen. «Die werden nur noch stärker.»

Der charismatische Eddie Jordan (von 1991 bis 2005 mit einem Rennstall in der Königsklasse, vier Siege, WM-Dritter 1999) hat vor kurzem am Podcast talkSPORT teilgenommen. Dabei enthüllte der Ire Erstaunliches über Red Bull Racing.

Eddie erzählte: «Ich habe vor kurzem Red Bull-Technikchef Adrian Newey getroffen. Und dabei hat er mir verraten – die Art und Weise, wie der kommende Red Bull Racing-Rennwagen konzipiert sei, mache es für die Gegner ganz schwierig, entscheidend Boden gut zu machen.»

«Wenn ich also davon ausgehe, dass der heute beste Rennwagen im Feld noch schneller gemacht wird, dann werden Red Bull Racing und Max Verstappen auch 2024 auf so hohem Niveau agieren.»

«Zudem hat RBR etwas, das die Konkurrenz nicht hat – das herausragende Talent des Piloten. Schaut euch doch an, welche Leistungen Verstappen mit dem Wagen zeigt, das kann Sergio Pérez ganz offenbar nicht.»



«Daher steht für mich fest: Max Verstappen wird auch in Texas gewinnen, und vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements werden Red Bull Racing und Max in der GP-Saison 2024 nur noch stärker.»



«Max Verstappen traue ich zu, alle Rekorde in der Formel 1 zu brechen, auch die Bestmarke von sieben WM-Titeln von Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Aber Vieles wird davon abhängen, was Adrian Newey machen wird. Red Bull wird alles versuchen müssen, um ihn bei Laune zu halten. Denn er steht hinter diesen tollen Autos. Für mich ist er der beste Rennwagendesigner aller Zeiten, keine Frage.»





Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,538 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,593

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,607

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,639

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,894

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,939

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,041

08. George Russell (GB), Mercedes, 1: 35,199

09. Alex Albon (T), Williams, 1:35,366

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,897

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,978

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,087

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36,137

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,181

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36,182

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,749

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,922

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,945

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37,186