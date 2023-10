Max Verstappen: «Musste mich gegen Leclerc wehren»

Start zum Sprint in Texas

​Max Verstappen fährt im eher faden Sprint zum USA-GP auf dem Circuit of the Americas zum Sieg, der Red Bull Racing-Pilot zeigt eine makellose Leistung. «Das macht Mumm für den Grand Prix.»

Fünfter Sprint der GP-Saison 2023, dritter Sieg von Max Verstappen: Der 26-jährige Red Bull Racing-Star zeigt eine prima Show und gerät auf dem COTA, als ihn Charles Leclerc nach dem Start in Bedrängnis brachte.

Der Niederländer erzählt über sein Rennen, dem sechsten Sieg in einem Sprint: «Der Speed war gut, das macht Mut für das Rennen vom Sonntag, das ich ja als Sechster in Angriff nehmen werde.»

«Nach dem Start musste ich mich gegen Charles ziemlich wehren, aber zum Glück gibt es in Kurve 1 ganz viel Raum, das hat in dieser Situation geholfen. Charles hatte den besseren Start, also musste ich mich wehren.»

«Dann konnten wir die Lage kontrollieren, ebenso auf die Reifen achtgeben. Zum Schluss des Sprints konnte ich etwas Tempo zulegen und ein wenig Spass haben.»



«Am Anfang musste ich aufpassen, dass Lewis Hamilton nicht zu nahe ist, um seinen Heckflügel flachstellen zu können. Ich konnte leicht wegziehen.»



«Der Speed des Autos war sehr gut, das macht Mut für Sonntag, aber einfach wird das nicht. Denn bei mehr Tempo ist es hier ganz leicht, den Reifen zu viel zuzumuten.»





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing







Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04. Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 441 Punkte

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 669 Punkte

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5