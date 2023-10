Charles Leclerc, Ferrari: Musste es gegen Max wagen

​Sprint zum Grossen Preis der USA: Charles Leclerc erringt einen feinen dritten Platz, aber der Ferrari-Fahrer wittert wäre in der ersten Kurve fast mit Max Verstappen kollidiert. Charles: «Ich musste das wagen.»

Platz 3 für den 26-jährigen Ferrari-Fahrer Charles Leclerc beim Sprint auf dem Circuit of the Americas ausserhalb der texanischen Hauptstadt Austin: Der Monegasse wirkt nach dem kurzen Rennen nicht unzufrieden. Aber er weiss auch – in diesem Sprint wäre mehr drin gewesen.

Der fünffache GP-Sieger sagt: «Kurz nach dem Start habe ich innen gegen Max Verstappen alles auf eine Karte gesetzt. Ich war besser gestartet als er, ich sah eine Lücke, ich musste das gegen ihn wagen! Dann merkte ich – das wird jetzt verflixt knapp, und letztlich habe ich durch den Angriff nicht einen Rang gewonnen, gegen Max, sondern einen verloren, gegen Lewis Hamilton.»

«Aber ich würde es nochmals versuchen, denn wenn sich eine Chance eröffnet, dann musst du die auch ergreifen. Aber ganz ehrlich – mir war ohnehin klar, dass Max im Rennen wohl noch stärker sein würde als in der Quali.»

«Was uns angeht: Wir müssen analysieren, was heute passiert ist. Denn wenn wir schon Max nicht packen können, so wollen wir doch Mercedes einholen, und dazu müssen wir vor ihnen ins Ziel kommen. Wir werden uns ansehen, was wir im Grand Prix in Sachen Reifen-Management vielleicht besser machen können.»



«Carlos hat sein Glück mit weichen Reifen versucht, ich könnte jetzt nicht sagen, dass diese Rechnung aufgegangen ist. Aber dadurch haben wir mehr Erfahrungswerte als die anderen Teams in Sachen Reifenverschleiss mit unterschiedlichen Mischungen.»





Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04. Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 441 Punkte

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 669 Punkte

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5