Fernando Alonso: «Ein Wochenende zum Vergessen»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hatte im Sprint von Austin keine Chance auf Punkte. Der zweifache Champion aus dem Aston Martin Team kam als Dreizehnter ins Ziel und sprach hinterher Klartext.

Bereits in den Qualifyings hatte sich Fernando Alonso auf dem Circuit of the Americas schwer getan und der Sprint auf dem texanischen Rundkurs verlief ähnlich frustrierend für den Routinier, der die Ziellinie als Dreizehnter kreuzte. «Es war hart, das ist ein schwieriges Wochenende. Wir waren seit dem ersten Training nicht konkurrenzfähig, entsprechend knifflig fielen die Qualifyings aus und nun fehlte uns im Sprint auch das Tempo», hielt er hinterher gewohnt nüchtern fest.

Und der 32-fache GP-Sieger fügte trocken an: «Bisher war das also ein Wochenende zum Vergessen. Wir hatten schon bessere Weekends und das ist eines der schlechten.» Entmutigen lassen will sich der 42-Jährige aber nicht. Er weiss: «Wir müssen weiter lernen und noch mehr Runden abspulen. Es geht darum, dem Team zu helfen, das Gesamtpaket zu verbessern, denn wir sind sicherlich nicht im Arbeitsfenster des Fahrzeugs. Wir sind schlicht zu langsam.»

«Der Sprint wird uns sicher helfen, unser Verständnis zu vertiefen. Denn wir müssen im Rennen mit mehr Sprit an Bord fahren und an den Sprint-Wochenenden hat man kaum Gelegenheit, im Renntrimm zu trainieren. Der Samstag ist die erste und einzige Chance, die sich dafür bietet», erklärte Alonso daraufhin.

«Die Abstimmung können wir aber seit dem Ende des ersten Trainings nicht mehr gross verändern, deshalb sind uns für den GP die Hände gebunden, egal, welche Lehren wir aus dem Sprint ziehen, wir können das Auto nicht wesentlich verbessern», seufzte der zweifache Weltmeister, der dennoch versprach: «Aber wir werden wie immer unser Bestes geben und weiterkämpfen.»

Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04. Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 441 Punkte

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 669 Punkte

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5