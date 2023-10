USA-GP: Alonso und Hülkenberg starten aus der Box! 22.10.2023 - 17:23 Von Mathias Brunner

© LAT Fernando Alono im Aston Martin vor den beiden Haas-Rennwagen

​Die Fans am Circuit of the Americas werden heute nur 16 Autos in der Startaufstellung entdecken – Aston Martin und Haas haben sich für massive Umbauten und damit für den Start aus der Boxengasse entschieden.