Red Bull Racing: Verstappen & Pérez in Abu Dhabi out

​Im ersten Training zum WM-Finale von Abu Dhabi werden die Fans bei Red Bull Racing weder Max Verstappen noch Sergio Pérez sehen. RBR setzt die Nachwuchsfahrer Jake Dennis und Isack Hadjar ein.

Die Formel-1-Teams sind verpflichtet, zwei Mal pro GP-Saison in einem ersten freien Training einen Nachwuchsmann an den Start zu bringen. Bislang ist das bei Red Bull Racing noch nicht passiert.

Gemäss F1-Definition ist ein Nachwuchsfahrer ein Pilot, der nicht mehr als zwei Grands Prix bestritten haben darf. Daher galten drei Einsätze (Oscar Piastri bei McLaren, Logan Sargeant bei Williams sowie Nyck de Vries bei AlphaTauri) zu Beginn der Saison als abgehakte Tests. Aber damit wurde nur eine Lücke im Reglement genutzt. Wegen der 2-GP-Regel kann Red Bull den Neuseeländer Liam Lawson nicht mehr als Junior einsetzen (er fuhr für den verletzten Daniel Ricciardo drei Grands Prix).

Nun hat Red Bull erklärt, in welcher Form bei den letzten WM-Läufen noch Junioren fahren werden: In Mexiko hakt der Franzose Isack Hadjar (19) den zweiten Junioren-Einsatz von AlphaTauri ab.

Der Pariser wird dann in Abu Dhabi für Red Bull Racing das erste Training bestreiten, dort wird keiner der Stammfahrer in den ersten 60 Minuten auf der Bahn sein, denn im zweiten RBR-Renner auf dem Yas Marina Circuit wird Red Bull-Simulatorpilot Jake Dennis sitzen.



Der 28-jährige Engländer arbeitet seit 2018 für Red Bull im Simulator. Dennis wurde 2015 Gesamtdritter in der Formel 3, 2016 Vierter in der GP3, über den Umweg GT-Sport kam er in die Formel E, in welcher er 2022/2023 Meister wurde. Zwei Sieg und elf Podestplätze sichern ihm den Formel-1-Führerschein namens Superlizenz.



Neben Hadjar und Dennis fahren in Mexiko und Abu Dhabi diese Rookies: Jack Doohan (Alpine), Frederick Vesti (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Pato O’Ward (McLaren), Robert Shwartzman (Ferrari), Felipe Drugovich (Aston Martin) und Théo Pourchaire (Alfa Romeo).





