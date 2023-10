USA-GP-Sieger Max Verstappen: «Das war hart!»

​Champion Max Verstappen musste alles geben beim Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin: Der 26-jährige Niederländer fährt in Texas trotz Bremsproblemen zum 50. Sieg in der Königsklasse.

Tolle Darbietung des Red Bull Racing-Stars beim Traditions-GP der Vereinigten Staaten von Amerika – auf dem schwierigen Circuit of the Americas fährt der dreifache Weltmeister zu seinem 50. Triumph in der Formel 1, seinem 15. in dieser Saison (der eigene F1-Rekord ist egalisiert) und seinem dritten auf dieser Strecke nach 2021 und 2022.

Es ist gleichzeitig der 94. Podestplatz von Max und für seinen Rennstall Red Bull Racing der 109. Sieg in der Formel 1, der 17. in dieser Saison im 18. Rennen und der vierte auf dem COTA.

Sieger Verstappen musste alles geben: Wiederholt beklagte sich Max über die Bremsen, wiederholt stauchte er seinen Renningenieur Gianpiero Lambiase zusammen, er, Gianpiero, soll nicht mit ihm reden, wenn er, Max, am Bremsen sei.

Logische Frage nach dem Rennen: Was war da mit den Bremsen los? Max erzählt: «Ich hatte von Anfang des Grand Prix an Mühe mit den Bremsen. Es war ein wirklich schwieriges Rennen. Das begann mit meinem Startplatz, und wegen der Bremsen war einfach das Fahrgefühl nicht das Gleiche wie am Samstag.»



«Gegen Schluss wurde es verdammt knapp, und ich wusste – jetzt muss alles passen. Wenn deine Reifen am Abbauen sind und deine Bremsen schlapp, wenn du dann auch noch Hinterbänkler überrunden musste, dies alles mit Hamilton im Nacken, dann ist edas schon ein hartes Stück Arbeit.»



«Im ersten Teil des Rennens wollte ich geduldig sein, aber ich merkte schnell, dass ich mir wegen der Bremsen etwas einfallen lassen muss. Ich musste einen Kompromiss finden aus Attackieren, gleichzeitig aber die Reifen nicht zu sehr rannahmen und Bremsen managen. Das war kein einfacher Spagat. Ich war sehr froh, als ich die Zielflagge sah.»



Max zu seinem 50. Sieg: «Eine unglaubliche Zahl. Ich bin sehr stolz auf die ganze Red Bull Racing-Mannschaft.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:26,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 704 Punkte

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7