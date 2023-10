Lando Norris (McLaren/3.): «Ich darf nicht jammern»

​McLaren-Pilot Lando Norris erringt beim Grand Prix der USA einen guten dritten Platz. Nach dem packenden Rennen auf dem Circuit of the Americas sagt der Engländer: «Klar wollte ich mehr, aber ich darf nicht jammern.»

12. Podestplatz für Lando Norris in der Formel 1 beim USA-GP auf dem Circuit of the Americas (COTA). Der 23-jährige Brite muss sich nur Max Verstappen und Lewis Hamilton beugen, aber ist mit seiner Darbietung zufrieden: «Ich bin Dritter geworden hinter den besten zwei Piloten der Formel 1, da darf ich nicht jammern.»

Nach einem überaus unterhaltsamen WM-Lauf erzählt der Engländer weiter: «Ich wollte in meinem 100. GP endlich den ersten Sieg, aber ich weiss – mehr als Rang 3 war heute nicht drin, insofern bin ich zufrieden.»

«Zunächst sah es wirklich gut aus, ich hatte einen tollen Start und konnte an Charles Leclerc vorbeigehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Lage im Griff habe.»

«Aber letztlich müssen wir einsehen – der Speed war nicht genug, um Hamilton und Verstappen hinter uns zu halten. Unterm Strich ist es aber besser gelaufen, als ich vor dem Wochenende erwartet hatte, von daher ist alles in Ordnung.»

«Zum Schluss war einfach nichts mehr zu machen, meine Reifen waren am Ende. Ich muss mir nichts vorwerfen, und es ist keine Schande, hinter Max und Lewis ins Ziel zu kommen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 704 Punkte

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7