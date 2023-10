Toto Wolff (Mercedes): Wir hatten das schnellste Auto

​Toller zweiter Platz von Lewis Hamilton beim USA-GP bei Austin (Texas). Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Klar könnten wir uns über den entgangenen Sieg ärgern, aber wir wollen das Positive hevorheben.»

Es hat nicht viel gefehlt, und Lewis Hamilton hätte den ersten Sieg seit Saudi-Arabien 2021 feiern können und Mercedes den ersten Triumph seit Brasilien 2022 (mit George Russell). Am Ende fehlten für Hamilton knapp zwei Sekunden auf Sieger Max Verstappen, aber der Speed von Hamilton war wirklich eindrucksvoll.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt: «Wir hatten heute ein schnelles Auto, vielleicht sogar das schnellste im Feld. Wir dachten im Rennen daran, dass eine Einstoppstrategie der schnellste Weg ins Ziel sein würde, aber dann stellte sich heraus – das stimmt nicht.»

«Am Ende könnten wir uns ärgern und sagen: Es hat nicht gereicht. Aber wir wollen das Positive herausstreichen, und das ist, dass wir heute gutes Tempo hatten und dem Sieg nahe gekommen sind.»

«Ich bin vorsichtig optimistisch, was unsere jüngsten Verbesserungen angeht, aber wir brauchen in den kommenden Rennen mehr Erfahrungen damit.»



«Das Rennen war nervenaufreibend. Eine Weile lang sah es aus, also ob ich das hier nicht packen, aber dann konnte Lewis Norris überholen und kam Verstappen immer näher. Leider hat es nicht ganz gereicht.»



«Was George angeht, so hat er sich im Wagen nicht ganz wohlgefühlt, da müssen wir im Detail herausfinden, was nicht geklappt hat.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 704 Punkte

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7