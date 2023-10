Max Verstappen nach Sieg: «Das gute Gefühl war weg»

​Der Niederländer Max Verstappen spricht nach seinem 50. GP-Sieg auf dem Circuit of the Americas über die grossen Schwierigkeiten mit den Bremsen: «Das gute Gefühl mit dem Auto vom Samstag war weg.»

Diesen 50. GP-Sieg musste sich Max Verstappen hart erarbeiten. Das ganze Rennen über schimpfte der 26-jährige Niederländer am Funk über seine Bremsen, nach dem Grand Prix vertiefte der dreifache Weltmeister und nunmehr dreifache COTA-Sieger über seine gewaltigen Probleme an Bord des Red Bull Racing-Rennwagens.

Max sagt: «Im ersten Teil des Rennens wollte ich geduldig sein, von Startplatz 6 kommend, aber hinter den Gegnern zu fahren, das hat meinen Reifen ein wenig geschadet. Die Schwierigkeiten mit der Bremse begannen schon nach dem Start. Das Verhalten war nicht konstant, und es war sehr schwierig, einen Kompromiss zu finden zwischen Angreifen und mit diesem Problem umgehen.»

«Das ging so das ganze Rennen weiter. Ich konnte nie das volle Vertrauen ins Auto aufbauen. Die Bremsprobleme führten dazu, dass die Räder zum Blockieren neigten, und das ist beim Reifen-Management auch nicht hilfreich.»

«In Sachen Reifenstrategie haben wir alles richtig gemacht, aber der Wagen war am Samstag einfach besser und schneller. Ich kam mit diesen Problemen nie klar, es ist sehr selten, dass ich mit so etwas kämpfen muss.»



«Wenig Runden vor Schluss fühlten sich die Reifen nicht mehr so gut an, dazu musste ich noch einige Hinterbänkler überholen, klar kommen dir da Zweifel, ob du den Sieg ins Trockene bringen kannst.»



«Das Einzige, was wir von Samstag auf Sonntag am Wagen geändert haben, waren diese Bremsen. Das gute Gefühl war weg, und als ich wegen blockierender Vorderräder die Balance verstellte, blockierten die Hinterräder. Das ist merkwürdig, so etwas gibt es bei uns so gut wie nie.»



«Letztlich haben wir gewonnen, aber dem müssen wir schon auf den Grund gehen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 704 Punkte

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7